O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, destacou que a diferenza entre a redución do desemprego en Galicia respecto da media estatal "non para de crecer", á vez que chamou a "porlle freo".

Así se expresou o portavoz do partido instrumental ao termo da súa reunión co novo secretario xeral de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento, celebrada este venres no Parlamento galego.

Villares referiuse a os datos do paro coñecidos este venres, que revelan que o desemprego se reduciu en maio en Galicia nun 2,44 por cento (4.991 persoas menos), unha caída inferior á rexistrada no conxunto estatal, no que o número de persoas paradas baixou un 3,13 por cento.

Así, destacou que os datos profundan no que definiu como a "anomalía galega" no "comportamento da evolución do mercado laboral" en comparación co de todo o territorio do Estado. "É necesario porlle freo", apostilou.