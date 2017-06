Sindicatos alertan de que o emprego que se crea en Galicia é "temporal" e "precario", polo que advirten dun "espellismo" polos efectos favorables da estacionalidade. Con todo, valoran que baixa o paro, algo que saúdan.

Paro, Parados Emprego, Desemprego, Traballo, INEM, Seguridade Social, Autónomo | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, UXT denuncia que "os gobernos, tanto o central como o da Xunta, están a fiar toda a recuperación do emprego á estacionalidade".

Critica, neste sentido, a creación de postos de traballo "precarios con contratos de moi curta duración e en moitas ocasións parciais de forma involuntario".

CC.OO., pola súa banda, advirte de que Galicia "segue sen abordar o cambio de modelo produtivo que consolide o emprego" e chama a atención sobre que "nove de cada dez contratos son temporais". "Nacen xa con data de caducidade", incide.

Neste sentido, na súa nota, a responsable de emprego do sindicato, Maica Bouza, fala dun "efecto enganche" das contratacións da Semana Santa coa campaña de verán. E lamenta que Galicia está "no furgón de cola de España" en canto ao comportamento do desemprego "sen que se lle vexan tras á Xunta de facer algo respecto diso".

Mentres, a CIG alerta dun "espellismo" tras o cal, ao seu xuízo, "escóndese unha evidente precarización das condicións de traballo, un gran aumento da rotación e un puro emprego estacional eventual, fundamentalmente no sector servizos".

Así, indica que máis do 92% dos contratos asinados son eventuais e "nun elevadísimo porcentaxe de escasísima duración". "Unha realidade cada vez máis preocupante porque reflicte a enorme temporalidade que padece o mercado laboral galego", conclúe.