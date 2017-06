O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, defendeu este venres que a extensión da educación plurilingüe persegue "unha democratización da aprendizaxe de idiomas", así como "levala desde as idades máis tenras ao maior número posible de nenos e nenas".

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, realiza declaracións aos medios | Fonte: Europa Press

"Vai haber, obviamente, formación do profesorado para que os mestres de Infantil teñan coñecementos e destrezas en inglés que lles poidan trasladar aos seus alumnos", explicou o titular de Educación, quen, no entanto, fixo fincapé en que os profesores "non teñen que impartir as clases en inglés".

"Non se vai a obrigar a ninguén [...]. Nesas idades, o concepto de clase é un concepto diferente", argumentou Román Rodríguez en relación á Educación Infantil --nenos de entre tres e seis anos--. Neste sentido, precisou que se vai a dotar aos centros de materiais, de actividades orientadas a fomentar o uso de inglés, de auxiliares de conversación, etc.

En concreto, pronunciouse deste xeito tras ser preguntado prol os medios e despois de que o Consello da Xunta dese luz verde este xoves á súa estratexia de potenciación das linguas galegas, de modo que prevé investir preto de 70 millóns de euros ata 2020 na extensión da educación plurilingüe ao 100% do alumnado galego, de modo que alcanzará tamén aos matriculados en Educación Infantil e FP.

Román Rodríguez precisou que a adhesión aos programas de plurilingüismo é "voluntaria" e "progresiva". "Non se pode facer dun día para outro porque é necesario xerar un marco de profesorado que o queira facer e que teña a formación necesaria. Por lóxica, parece que aqueles (centros) que teñen actualmente Primaria e Secundaria póidanse estender a Infantil e, se é o caso, a Bacharelato", razoou.

Neste sentido, subliñou que a implicación do profesorado, en xeral, é "moi boa". De feito, asegurou que, nos últimos anos, produciuse "unha secuencia crecente" do número de centros e profesores que se unen a este proxecto.

Preguntado por cantos centros que imparten Educación Infantil adheriranse para o curso que vén a esta convocatoria, explicou que será no curso 2017-2018 cando se lance esta iniciativa e que, por tanto, non pode precisar un número concreto.