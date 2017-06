Detido en Pontevedra un atracador portugués tras fuxir ferido dun tiroteo coa Policia Judiciaria

Axentes da Policía Nacional detiveron a un home de 30 anos de idade, veciño de Portugal, con antecedentes policiais como presunto autor de dous roubos con intimidación, un deles nun café de Vila do Conde en Portugal e o outro, un roubo cometido con violencia e intimidación nunha área de servizo dunha gasolineira na localidade de Ceuide.

Neste feito, que cometeu xunto con outro seis individuos, segundo informa a Comisaría de Pontevedra, produciuse un tiroteo coa Policía Judiciaria portuguesa do que o home resultou ferido.

Este individuo na súa fuxida chegou ata Pontevedra onde ingresou con dúas feridas de bala nun hospital da cidade. Cando os axentes foron a tomarlle declaración este afirmou que fora vítima dun roubo con intimidación nas rúas de Pontevedra cando paseaba coa súa muller, o seu bebé e o seu sogro.

Segundo dixo, catro individuos a bordo dun vehículo subtraéronlle o bolso á súa muller con mil euros e, tras forcexear cos presuntos autores, disparáranlle en dúas ocasións.

Os axentes, tras iniciar as investigacións pertinentes e contactar co Centro de Cooperación Policial de Tui-Valença do Miño para solicitar datos da persoa ferida comprobaron como a este individuo constábanlle múltiples antecedentes policiais por delitos violentos en Portugal e que era un dos presuntos autores dos feitos ocorridos na madrugada do día 26 ao 27 na área de servizo da autoestrada A-7.

GRUPO CRIMINAL

A Policía Judiciaria confirmou á Policía Nacional que a persoa hospitalizada formaba parte dun grupo criminal formado por sete individuos que atracaran unha área de servizo e, ao fuxir e ser detectados pola Policía, comezou un tiroteo no que resultaron detidos tres dos atracadores, dous deles con feridas de bala.

Catro deles fuxiron do lugar, un dos cales é o individuo ingresado no hospital pontevedrés, segundo confirmaron as mesmas fontes policiais.

Por todo iso, os axentes da Policía Nacional solicitaron ás autoridades portuguesas que emitisen a correspondente Orde Europea de Detención e Entrega a través da Oficina Sirene. Unha vez recibida o día 29 de maio ás 18,15 horas os axentes trasladáronse ao hospital para comunicarllo en presenza do seu avogado. Así, recoñeceu a súa participación no atraco na gasolineira en compañía doutros individuos.

O 30 de maio, e tras ser dado de alta, foi posto a disposición da autoridade xudicial, que decretou o seu ingreso na prisión pontevedresa da Lama á espera de que o xulgado Central número 5 da Audiencia Nacional autorice a súa extradición a Portugal.