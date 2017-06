O TS avala que as parellas de feito poden inscribirse en rexistros autonómicos ou municipais para cobrar a viuvez

A Sala do Social do Tribunal Supremo (TS) avalou que as parellas de feito poden estar inscritas indistintamente nos rexistros específicos autonómicos ou municipais para poder cobrar a pensión de viuvez da Seguridade Social.

O fallo do Supremo confirma a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) e anula a do Xulgado do Social número 2 de Vigo, tras un proceso iniciado por unha muller despois de que a súa parella de feito morrese en 2012 en accidente de traballo como consecuencia dun infarto.

A parella estaba inscrita no Rexistro Municipal de Parellas do Concello de Vigo desde 2009 e, tras o falecemento, a muller solicitou ao INSS o recoñecemento dunha prestación de viudez, pero denegóuselle. Por iso, levou o seu caso ao Xulgado do Social número 2 de Vigo, que desestimou a demanda.

No entanto, a muller recorreu ante o TSXG, que revogou a sentenza e declarou o seu dereito a percibir a prestación de viuvez. Unha resolución ante a que Mutua Universal Mugenat formalizou un recurso de casación ante o TS para unificación de doutrina acerca de se para acreditar a existencia dunha parella de feito basta coa inscrición no rexistro municipal ou se é necesaria a inscrición no rexistro autonómico en comunidades con dereito civil propio, como Galicia.

Así as cousas, o Supremo mantén que, de acordo coa Lei Xeral da Seguridade Social, a existencia da parella de feito acredítase coa "inscrición nalgún dos rexistros específicos existentes nas comunidades autónomas ou concello do lugar de residencia", o que "comporta a forza probatoria da inscrición no rexistro de parellas de feito de Vigo".