A Xunta traslada á alcaldesa de Lugo a súa disposición a financiar o equipamento do auditorio con 3,6 millóns

A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, trasladou este venres á alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, a disposición da Xunta a financiar o equipamento do auditorio ata un máximo de 3,6 millóns de euros.

Beatriz Mato e Lara Méndez | Fonte: Europa Press

Este venres a Xunta e o Concello de Lugo, segundo informa a Administración autonómica, acordaron en Santiago iniciar a tramitación do convenio de colaboración entre ambas as administracións para o financiamento do Auditorio lucense.

Así, segundo concretaron a titular de Medio Ambiente e a rexedora, o primeiro paso será a elaboración dun borrador de convenio por parte da Consellería, que será remitido o Concello de Lugo.

Deste xeito, unha vez está redactado o convenio, enviarase ao Concello de Lugo para que "ambas as partes poidan acordar as cláusulas principais" e que, así, segundo explica a Xunta, "poida iniciarse o procedemento ordinario de calquera convenio de colaboración entre administracións".

REUNIÓN CON FEIJÓO

Segundo indica a Xunta, este convenio prevé recoller a proposta realizada polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, á alcaldesa de Lugo nunha reunión mantida en febreiro.

Mentres, o Concello de Lugo exonerará de modo temporal do cobro do imposto de bens inmobles á Xunta dos centros sanitarios de titularidade pública autonómica, como son a Residencia das Gándaras, o Centro Curros Enríquez, o Hospital Universitario Lucus Augusti, o Centro Rúa Fontelo e o Centro Fontiñas.

O Auditorio de Lugo foi inaugurado o 20 de abril de 2016, segundo lembra a Xunta, que destinou a esta máis de 20 millóns de euros.