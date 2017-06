Paro.- Pepe Álvarez (UXT) advirte de que o descenso do paro segue vinculado á estacionalidade e a precariedade

O secretario xeral de UXT, Pepe Álvarez, advertiu este venres de que o actual modelo produtivo non servirá para conseguir o pleno emprego, o benestar e salarios dignos, e apuntou que, aínda que "hai menos desempregados" (segundo os datos de maio publicados polo Goberno), os empregos están ligados á estacionalidade e a precariedade.

Pepe Álvarez en Vigo. | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios antes de participar na clausura do congreso comarcal de UXT-Vigo, Pepe Álvarez proclamou que "hai que cambiar o ritmo". "Así non imos conseguir o pleno emprego nin salarios dignos, nin que baixe a precariedade ou a temporalidade. Hai que ir a un cambio de modelo produtivo, fai falta un acordo industrial transversal", incidiu.

Con respecto aos datos do paro, e ao descenso no mes de maio, o secretario xeral de UXT apuntou que "o Goberno dirá que son fantásticos, pero moita xente vaise a traballar despois de durmir nun caixeiro, porque non pode permitirse unha vivenda". "A xente traballa para continuar sendo pobre", sentenciou.

Ao seu xuízo, é necesario "un emprego diferente", que non sexa estacional, que teña como base o valor engadido, e no que "se poidan pagar salarios dignos". A ese respecto, aludiu ao exemplo do sector turístico que, a pesar de ser o que máis crece, tamén "é o que máis desregula e o que peor paga".

"Hai menos desempregados, pero non se pode valorar o desemprego en función de cada mes, hai que facer unha valoración máis ampla", precisou, e engadiu que non pode facer "unha valoración positiva" da situación, algo que deixa "para os políticos". "Non se trata de negar os datos, senón de situalos onde corresponde. Este país non pode vivir da estacionalidade, ten que ter emprego de calidade, con futuro", aseverou.