O secretario xeral de UXT, Pepe Álvarez, criticou este venres as "presións" dos "presidentes dos portos" cara aos traballadores da estiba, e advertiu aos responsables das terminais que "se queren evitar a folga, que presionen ás empresas ou ao Goberno para que modifique o decreto" que liberaliza o sector.

Pepe Álvarez en Vigo. | Fonte: Europa Press

Así o expuxo a preguntas dos medios sobre o conflito da estiba e sobre as advertencias de presidentes portuarios (como o de Vigo) acerca das consecuencias negativas dunha folga ou dun simple anuncio de folga.

Pepe Álvarez incidiu en que "non son os estibadores os responsables do que ocorre", e defendeu que estes traballadores, durante os últimos meses, "deron mostras máis que suficientes de vontade de diálogo e acordo".

Segundo engadiu, "os responsables son as administracións, os portos e os empresarios", a quen lanzou unha mensaxe: "Non imos permitir que os empregos dos estibadores convértanse en empregos lixo, con salarios lixo, e póñase en cuestión a seguridade dos portos".

O secretario xeral de UXT insistiu en que non aceptarán "que se desregule e báixense salarios" destes operadores porque "o que hai que conseguir é que eleven os salarios dos demais, non penalizar a quen ten boas condicións".

Así mesmo, advertiu de que as medidas que se pon sobre a mesa no decreto non redundan en portos máis competitivos e eficaces, senón que só benefician "o peto duns poucos que teñen empresas de estiba".