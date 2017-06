A portavoz do grupo municipal do PP no Concello da Coruña, Rosa Gallego, reprochou ao rexedor, Xulio Ferreiro, o "bloqueo" a iniciativas da Xunta e denunciou "sectarismo" coa oposición, nunha rolda de prensa na que avanzou a presentación de preguntas orais sobre estas cuestións no pleno ordinario que se celebrará o vindeiro luns.

Np Rosa Gallego Temas Pleno 2 Xuño | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, Gallego denunciou unha "posición obstrucionista" por parte do goberno local á licenza de actividade da Fábrica de Tabacos. A iso, sumou as licenzas de obras para a construción de vivendas no Ofimático, o centro de saúde, o programa de Vivendas Baleiras da Xunta ou o Plan de Transporte Metropolitano.

Respecto diso, e ante o rexeitamento do goberno local a permitir a entrada de buses interurbanos ao centro da cidade mentres non se lles garanta poder avaliar o impacto desta medida, a portavoz municipal do PP dixo que o rexedor non é "de fiar".

"Onte --por este xoves-- fíxose unha foto con outro seis alcaldes para bloquear unha medida que beneficia aos seus veciños e quere deixar fóra a concellos como Carballo ou A Laracha que teñen que estar no transporte metropolitano", engadiu sobre a rolda ofrecida por alcaldes socialistas e das 'mareas'.

FONDOS EIDUS

Mentres, volveu a denunciar unha política "sectaria" do goberno local coa oposición ao considerar que debe contar cos demais grupos na execución de proxectos, especialmente tras obter a cidade 15 millóns de fondos europeos a través do programa europeo Eidus.

Respecto diso, dixo que se lograron 30 millóns se se contou coa oposición despois de quedar fose o Consistorio na primeira convocatoria. "Advertímoslles que elaborar o documento sen participación e cambiando conceptos técnicos por ideolóxicos puña en risco os fondos, como así foi", engadiu.