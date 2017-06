A Xunta advirte que outros altercados como os de Santiago danarían o turismo

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, advirte dos efectos negativos que podería ter para a comunidade que se repitan altercados como os rexistrados esta semana en Santiago a raíz do desaloxo dun edificio okupado e sitúa, como punto positivo para a actividade turística, a futura chegada do AVE.

Vos Almorzos Gxd 02.06.17 Nava Castro | Fonte: Europa Press

En concreto, subliña que a chegada do AVE, prevista para o ano 2019, aumentará a competitividade da comunidade como destino vacacional porque permitirá, entre outras cuestións, reducir os prezos dos paquetes turísticos.

Así o manifestou este venres, nunha entrevista coa Radio Galega, onde insistiu na necesidade de realizar "os traballos oportunos" para recibir estas melloras en infraestrutura e, en consecuencia, o aumento de visitantes que suporán.

En concreto, Nava Castro augura que o turismo podería aumentar co AVE nun 20 por cento e lembra que o obxectivo é "alcanzar o seis millóns de turistas" en 2020.

Ademais, incidiu no peso económico deste sector no Produto Interior Bruto (PIB). "De cada 100 euros que chegan ás arcas autonómicas, 11 proceden do gasto do turista. De cada 100 traballadores, 12 son do sector", remarcou.

BOA IMAXE

Episodios como os acontecidos con respecto ao desaloxo do edificio okupado como centro social de Santiago, cos enfrontamentos entre policías e manifestantes posteriores, son para Castro un punto en contra do turismo.

Considera que este tipo de sucesos, de repetirse, "poderían acabar prexudicando a afluencia de visitantes", pondo como exemplo a cantidade de visitas que os turistas cancelan a países nos que se producen atentados terroristas.