A Xunta defendeu o seu modelo de xestión dos incendios forestais e asegurou que Galicia conta cuns servizos antiincendios "públicos", á vez que afirmou que o número de lumes é "tres veces" menor que o de fai dez anos.

Así o indicou o director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández Couto, durante a súa intervención este venres na Comisión 7ª de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. A súa presenza foi solicitada polo grupo de En Marea, que acusaron á Xunta de "privatizar as políticas contra o lume" e deixar "en segundo plano" a prevención.

Fernández Couto cargou contra a deputada de En Marea Paula Quinteiro por ofrecer durante intervención "unha realidade dantesca" baseada en "a demagoxia", xa que en Galicia "non hai privatizacións" dos servizos antincendios e non se "liga" a contratación de persoal ao número de lumes "desde hai moito tempo".

Así, argumentou que todas as contratacións para os servizos antiincendios están recollidas no Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (Pladiga) , que sofre "actualizacións cada ano".

Ademais, o responsable de Ordenación Forestal convidou á Quinteiro a levar a cabo a "reflexión" de que, aínda que nas tarefas de extinción son responsabilidade da Xunta, en materia de prevención "son un máis" e que neste ámbito entra "a obrigación" dos propietarios de ter o seu terreo "en condicións".

"FALTA DE AUTOCRÍTICA"

Pola súa banda, a deputada de En Marea afeou a Fernández Couto a "falta de autocrítica" por parte do Executivo autonómico, que leva a cabo un modelo que "non funciona" e cuxos fondos van dedicados exclusivamente "á extinción".

Ademais, Quinteiro convidou a "ampliar o tempo laboral" dos brigadistas, para logo denunciar que existan "bases aéreas públicas pechadas" mentres "as privadas están abertas".

OUTROS PUNTOS

Por outra banda, na Comisión 7ª de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes quedou aprobada unha iniciativa do PP para instar o Goberno estatal a que os montes galegos sexan incluídos no Fondo Forestal Nacional, creado no Congreso dos Deputados hai unhas semanas.

A proposta contou cos votos favorables de PP e PSOE, mentres que o BNG abstívose e En Marea votou en contra ao considerar que a iniciativa non ten en conta a "idiosincrasia" do monte galego.

Ademais, unha proposta xurdida do grupo do partido instrumental sobre a creación dun réxime especial de propiedade para os montes mancomunados quedou rexeitada cos votos en contra dos representantes populares.