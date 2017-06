O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, recibiu este venres ao novo secretario xeral de CC.OO. Galicia, Ramón Sarmiento, na sede da Cámara galega, onde ambos coincidiron en sinalar que a "recuperación de dereitos laborais" perdidos durante os anos da crise debe ser un "elemento central" no debate parlamentario.

O encontro enmárcase dentro da rolda de contactos que, como sinalou Sarmiento, a nova dirección do sindicato pretende realizar con todos os grupos parlamentarios co obxectivo de "presentar ao equipo e expor as liñas estratéxicas" da nova etapa aberta en Comisións tras o seu congreso de comezos do mes de maio.

A primeira destas reunións formais produciuse co portavoz de En Marea, Luís Villares, quen resaltou que o Parlamento debe retomar "a iniciativa" na "recuperación dos dereitos dos traballadores" como así perciben os partidos de "a pulsión da rúa".

"Aquí é un lugar que trata de dar resposta ao que preocupa aos galegos", expresou Sarmiento en relación ao traballo parlamentario, polo que ofreceu a "estreita colaboración" de CC.OO. a "todas as forzas" políticas "especialmente" coas que comparten "sintonía sociopolítica".

Con todo, remarcou que o seu sindicato pretende "tamén manter unha posición leal con quen hoxe ten responsabilidade de goberno", aínda que matizou que serán "esixentes" con eles.

"UNIÓN SINDICAL"

Un dos puntos fortes das liñas de acción avanzadas pola nova dirección de CC.OO. é "abrir un escenario de negociación" con UXT e CIG para ofrecer, segundo Sarmiento, unha "resposta unitaria da clase traballadora galega".

Villares celebrou estas "estratexias de unidade sindical" que entroncan co "discurso de prioridade de defensa de traballadores e dos dereitos das maiorías sociais" mantida por En Marea desde o seu "inicio" como "elemento político".

Por iso, abrazou a idea de levar ao Parlamento galego a "recuperación de dereitos laborais" perdidos nunha "estafa" chamada "crise". "A xente quere traballar e quere traballar con dignidade. Foron os traballadores os que pagaron unha crise que non ocasionaron", incidiu.

Pola súa banda, Ramón Sarmiento aseverou que "a pesar do escenario" de recuperación económica a xente "está a pasalo francamente mal", polo que chamou a que esta cuestión ocupe un espazo "central" no debate parlamentario.

"Non sei por que temos tanto complexo en dicir que as cousas non van tan ben e, desde logo, vai ser imposible articular medidas que dean resposta a estes problemas se negamos que existen", concluíu.