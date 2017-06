O Rei Felipe V, acompañado pola súa Maxestade o Rei Don Juan Carlos, presidiu este venres os actos centrais do 300 aniversario da Real Compañía de Guardiamarinas, celebrados na Escola Naval Militar de Marín da que ambos foron alumnos.

O Rei preside o 300 aniversario da Escola Naval Militar de Marín | Fonte: Europa Press

No seu discurso a ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, enxalzou o prestixio actual que caracteriza á Armada Española e o sinal histórico que deixou.

Así, María Dolores Cospedal referiuse á Escuela de Guardiamarinas como "o primeiro sementeiro de talento" e subliñou que "o prestixio actual da nosa Armada ten moito que ver co sinal de excelencia académica daquela escola, de cuxa estirpe é digna herdeira esta Escola Naval de Marín".

A ministra agradeceu a asistencia de Felipe V acompañado polo seu pai, o Rei emérito, para presidir un acto nesta Escola, "escenario da vosa formación, do mesmo xeito que a do voso pai, como cabaleiros guardiamarinas".

Finalmente Cospedal pediulle "á patroa da Armada, a nosa Señora da Carmen que coide e garde a todos os membros da Armada" e especialmente, "a todas as damas e cabaleiros alumnos da Escola Naval Militar".

O acto contou coa asistencia da presidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor; o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva; e a alcaldesa de Marín, María Ramallo, entre outras autoridades civís e militares.

PARADA NAVAL

Os actos de conmemoración do 300 aniversario da Real Compañía de Guardiamarinas comezaron cunha parada naval na Ría de Pontevedra, onde o Rei Felipe V recibiu as honras de ordenanza con saúdo á voz dos buques participantes, o 'Juan Carlos I', o buque de aprovisionamento de combate 'Patiño', as fragatas 'Santa María', 'Raíña Sofía', 'Álvaro de Bazán', 'Almirante Juan de Borbón' e 'Méndez Núñez', o buque de acción marítima 'Tornado' e o submarino 'Tramontana'.

O monarca estivo acompañado durante a revista naval a bordo do 'Tornado' polo seu pai, o día no que se cumpren tres anos do anuncio da abdicación, así como pola ministra de Defensa, e polo Almirante Xefe de Estado Maior da Armada (Ajema), almirante xeral Teodoro López Calderón.

O programa de actos continuou cunha demostración na dársena da Escola Naval por parte dun helicóptero 'SH-60 Lamps' da 10ª Escuadrilla da Flotilla de Aeronaves da Armada.

HOMENAXE E RECORDO

A continuación desenvolveuse o acto central na chaira da Escola que comezou coas honras regulamentarias ao Rei e a revista ao Batallón de Cabaleiros Alumnos. Tras a oración de acción de grazas do arcebispo castrense, na que fixo unha mención especial aos 'guardiamarinas' falecidos en acto de servizo, e a Salve mariñeira, celebrouse o acto de homenaxe aos que deron a súa vida por España que finalizou cunha pasada de avións Harrier.

Despois das intervencións da ministra e do Ajema, a Banda de Música da Escola Naval interpretou o himno da Armada e finalizou o acto co tradicional desfile do batallón de alumnos e un desfile aéreo da Flotilla de Aeronaves da Armada, no que participaron avións Harrier de despegamento vertical e helicópteros AB-212, Hughes 500 e Sexa King.