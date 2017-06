Santiago de Compostela acolleu este venres unha xornada --organizada pola oficina do Parlamento Europeo en España-- sobre a reforma do regulamento de medidas técnicas de pesca da UE, onde se destacou a intención de incluír as demandas realizadas por Galicia en cuestións como tamaños de mallas ou artes empregadas fronte ás teses "medioambientalistas".

Gabriel Mato, Alberto López-Asenjo e Rosa Quintana | Fonte: Europa Press

Neste sentido, o relator do ditame desta normativa no Parlamento Europeo, o eurodeputado popular Gabriel Mato, asegurou que incluíu "todas" as reivindicacións realizadas por parte de Galicia, acordadas no seo do Consello Galego de Pesca, "que fixo un informe moi bo" que "foi de moita utilidade", de face a modificar as pretensións iniciais da Comisión Europea.

De tal forma, apunta que, "con todo o respecto" polo ecosistema, considera que este texto non debe "cinguirse só" ao ámbito ambiental, senón que defende "que haxa pescadores pescando" e "industrias con homes e mulleres traballando".

Respecto diso, Mato valora que no seu inicio a Comisión Europea "non contemplaba" estes aspectos socioeconómicos relativos á importancia da industria pesqueira, senón tan só "os ambientais", polo que identifica avances neste campo. Esta reforma xa se tentou no seu momento en 2002 e 2004 sen que saíse adiante.

Neste encontro, tamén participou o secretario xeral de Pesca do Goberno, Alberto López-Asenjo García, quen se referiu a que as propostas iniciais de reforma do regulamento técnico "viñan cun marcado carácter medioambientalista" e afirma que se logrou " equilibrar" co peso social e económico.

As medidas técnicas da Política Pesqueira Común (PPC) regularán que se pode pescar e establecen os límites de onde, que, como e cando na procura nun equilibrio entre intereses do sector e o medio ambiente.

"NON DIFICULTAR MÁIS" A ACTIVIDADE DA FROTA GALEGA

Pola súa banda, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, mostrou o seu agradecemento a Mato por asumir no seu ditame as reivindicacións galegas, fronte a outros eurodeputados "moito máis medioambientalistas".

Estas propostas de Galicia, aprobadas por unanimidade no Consello Galego de Pesca, foron remitidas a todas as partes no marco decisorio europeo, a Representación Permanente de España ante a UE (Reper), o Parlamento Europeo e á Comisión Europea. "Soubemos facer ben as cousas", aseverou.

Quintana avisa de que este novo regulamento de medidas técnicas "é importantísimo" para Galicia, porque a Comunidade conta con "todo tipo" de embarcacións e pesca en todas as partes do mundo.

A continuación, subliñou os "argumentos" achegados pola Comunidade, mentres pide que "non se dificulte máis a actividade diaria" da frota galega. A conselleira espera que a aposta pola cogobernanza de Galicia sexa asumida pola UE.

A esta cita acudiron, entre outros, representantes da Federación Galega de Confrarías de Pescadores, a Federación de Confrarías de Pescadores de Asturias, así como diversos grupos de acción local.

MANTER "STATUS QUO" E TRAMITACIÓN NA EUROCÁMARA

De tal forma, Gabriel Mato indica que se conseguiu "simplificar" ao redor de 32 regulamentos diferentes, que "eran heteroxéneos e moitas veces contraditorios", polo que os uniron en "un que sexa moito máis simple".

Tamén aprecia como "fundamental" ampliar o aspecto de "rexionalización", xa que as circunstancias son distintas en cada especie e cada sitio, de forma que "se poida adaptar" ás particularidades locais, máis aló de que algunhas normas sexan xerais.

Por todo iso, é partidario de "manter o 'status quo" no canto da "medio revolución" que propugnaba a Comisión Europea e que "non era necesaria". A modo de exemplo, citou que está en contra da prohibición que se tentaba de todas as redes de arrastre.

Finalmente, sinalou a importancia de que teñan en conta as reivindicacións de Galicia, como potencia europea en pesca, nun informe que se presentou o pasado mércores no Parlamento Europeo, e que se espera aprobar en comisión no 12 de xullo, tras o cal chegará ao pleno da Eurocámara en setembro.