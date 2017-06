Presentan en Galicia un estudo que mostra a eficacia dun tratamento non invasivo contra a celulitis

Un estudo, que será presentado este sábado á comunidade médica no marco das Xornadas Galegas de Medicamento Estético, por primeira vez mostra a eficacia a través de ecografía cutánea dun tratamento multidisciplinar non invasivo contra a celulitis.

Estudo sobre a celulitis que se presenta en Galicia. | Fonte: Europa Press

Levado a cabo o Servizo de Dermatoloxía do Hospital da Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) e impulsada pola compañía Pronokal Group, trátase do estudo 'PnKCelulitis', no que se utiliza de forma innovadora esta tecnoloxía para avaliar os cambios do tecido celular subcutáneo en mulleres con celulitis en normopeso, segundo informan os promotores.

Respecto diso, explican que se trata de "un tratamento sistémico non invasivo que combina o uso de dieta cetogénica baixa en calorías, con pautas de actividade física de tonificación e a administración dun xel nas zonas afectadas".

As GALEGAS, ENTRE As MÁIS PREOCUPADAS

"A eficacia demostrada deste tratamento, sitúao como a alternativa non invasiva para acabar coa celulitis de forma eficaz", segundo valoran, para engadir que se trata de "unha problemática que afecta a máis do 80% da poboación feminina, sendo as galegas unhas das máis preocupadas por ela".

O estudo será presentado á comunidade médica galega este sábado 3 de xuño da man da doutora Pilar Pérez, especialista en Medicamento Estético. "É a primeira vez que podemos demostrar ao paciente grazas ás ecografías cutáneas levadas a cabo no estudo, a redución da celulitis a nivel interno", segundo expón.

"Podemos demostrarlle como con PnKCelulitis conséguese reducir graxa e edema subcutáneo, responsable da desestruturación e da alteración externa de pel característica da celulitis", explica a doutora Pérez.