Popular sofre unha baixada en Bolsa do 20% e a caída da acción a mínimos históricos

As accións de Popular sufriron á primeira hora da tarde unha forte caída, superior ao 20% e comparable á de onte, tras a que volven marcar o seu mínimo histórico.

Popular | Fonte: Europa Press

Tras iniciar a sesión con subidas próximas ao 5% e liderar as subidas do Ibex, os títulos do banco presidido por Emilio Saracho déronse a volta e volveron a entrar en terreo negativo.

O seu prezo sitúase ás 16.00 horas en 0,407 euros, un 18,6% por baixo do peche da sesión de onte xoves, a pesar de alcanzar durante a mañá os 0,525 euros.

Sobre a cotización do banco segue pesando a incerteza sobre a súa posible venda e as noticias sobre que a entidade non superaría os limiares marcados polo FMI nas probas do Programa de Avaliación do Sector Financeiro (PESF ou FSAP pola súa sigla en inglés).

Para os analistas, as caídas recorrentes son un indicio de que o mercado dá cada vez menos credibilidade á posibilidade dunha compra por parte doutra entidade.

O portavoz do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo, transmitiu este venres a "tranquilidade absoluta" do Executivo ante "calquera eventualidade" relacionada con Banco Popular.

Respecto da posible venda ou ampliación de capital na entidade, comentou na súa comparecencia tras o Consello de Ministros --na que non participou o ministro de Economía, Industria e Competitividade-- que no Goberno existe unha "tranquilidade absoluta" en relación ao proceso.