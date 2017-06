Os estibadores programan tres semanas de conflito nos portos tras convocar novos paros

Os sindicatos de estibadores convocaron outro cinco novas xornadas de paros nos portos para este mes de xuño, que sucederán así aos xa programados para a próxima semana, o que arroxa un escenario de tres semanas consecutivas de conflitividade.

Porto de Bilbao | Fonte: Europa Press

En concreto, o novo calendario de folgas contempla un paro ininterrompido de 48 horas entre as 8.00 horas do mércores 14 de xuño e as 8.00 horas do venres día 16.

Así mesmo, chaman a parar as horas impares do luns, mércores e venres da seguinte semana, isto é, os días 19, 21 e 23 de xuño.

Estes novos paros suceden aos que xa estaban programados para a próxima semana, para o luns 5, o mércores 7 e o venres 9, tamén en horas impares.

Desta forma, tras a nova convocatoria e no caso de que finalmente leve a efecto, os sindicatos expoñen un escenario de tres semanas consecutivas de conflitividade nos portos, o que constituirá o momento máis tenso do enfrontamento aberto no sector fai xa catro meses, cando o Goberno emprendeu a súa reforma para para cumprir coa UE.

Os sindicatos do gremio (Coordinadora de Traballadores do Mar, UXT, CC.OO, CIG e CXT) programan estes novos paros despois de que este xoves rompese a negociación coa patronal Anesco sobre os aspectos laborais da reforma do sector da estiba, ante o "cambio de actitude" das empresas sobre o compromiso de subrogación dos estibadores, principal demanda deste colectivo.

Así o especifican os sindicatos no preaviso de folga remitido na mañá deste venres ao Ministerio de Fomento e ao de Emprego.

RUPTURA DA NEGOCIACIÓN

Segundo os sindicatos, tras a reunión mantida coa patronal o 22 de maio, a primeira tras a aprobación no Congreso do Decreto Lei de reforma do sector e na que se alcanzou un principio de acordo, a asociación empresarial "veu dando signos contraditorios respecto ao futuro dos postos de traballo no sector".

A iso seguiu a proposta que Anesco expuxo na reunión deste xoves de negociar convenios porto a porto, para analizar as necesidades de persoal de cada un, á vez que o convenio estatal.

Para os sindicatos, esta proposta "confirma o cambio de posición" da patronal e converten en "inútiles" as "pretendidas ferramentas facilitadas por Fomento para a negociación", indican respecto ao Real Decreto de desenvolvemento da reforma do sector, que inclúe os aspectos labores da mesma.

"En definitiva, os intentos de negociación promovida non obtiveron ningún resultado positivo, o que motiva o mantemento da folga convocada para os días 5, 7 e 9 de xuño e á ampliación da mesma", conclúen os sindicatos.

O mantemento do emprego de todo o colectivo mediante a subrogación constitúe o principal obxectivo dos sindicatos, que ademais piden ás empresas que participen nos centros portuarios de emprego (CPE), as ETT's nas que se converterán as sagep das que ata agora dependían os estibadores. A cambio, aceptan baixar un 10% os salarios máis altos e negociar cambios nas quendas e a organización do traballo para aumentar a produtividade.

FOLGAS ENCUBERTAS.

Do seu lado, e en paralelo á convocatoria de novos paros, a patronal denunciaba "folgas encubertas" nos portos e pedía a intervención das administracións públicas co fin de evitar estas "coaccións" con que considera buscan "forzar ás empresas a negociar".

Pola súa banda, o Ministerio de Fomento, tras declinar mediar no conflito, informou de que xa ten listo o operativo para seguir os paros que leven a cabo nos portos desde o luns e garantir o cumprimento dos servizos mínimos.

Trátase dun grupo interministerial, no que participan altos cargos do Ministerio de Presidencia, do de Interior e do de Economía, ademais do de Fomento.

SERVIZOS MÍNIMOS

Os servizos mínimos decretados ante os paros garanten o 100% dos servizos necesarios para as operacións que afecten a mercadorías perecedoiras ou perigosas, e para abastecer de subministracións especiais, esenciais e sanitarios aos territorios insulares.

Para o resto dos barcos, establécese a "porcentaxe" de actividade de estiba "necesaria para garantir un rendemento non inferior ao 50% da media do ano natural anterior nunha xornada comparable por horario, tipo de mercadoría e terminal".