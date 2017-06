Carmela Silva destaca que a ocupación hoteleira na provincia de Pontevedra no mes do maio foi do 60%

A presidenta da Deputación de Pontevedra destacou este venres os resultados de ocupación hoteleira rexistrada o pasado mes de maio, cun 60% de media en toda a provincia, polo que mostrou a súa satisfacción por case duplicar os resultados obtidos o ano pasado.

Rueda de prensa de Carmela Silva | Fonte: Europa Press

Carmela Silva manifestou que estes son "datos moi positivos" e sinalou que o turismo rural alcanzou unha ocupación do 35%, o que supón triplicar os resultados respecto dos datos conseguidos en maio do ano pasado.

A comarca do Salnés, segundo Turismo Rías Baixas, tivo unha ocupación media durante o pasado mes de maio do 55%. Pola súa banda, a de Pontevedra rexistrou un 75% e O Morrazo superou o 36%.

A ocupación hoteleira na comarca de Caldas foi do 88% e na de Vigo, do 65%. A comarca do Baixo Miño superou o 25%, as do Condado e A Paradanta conseguiron o 65% e as comarcas do Deza e do Tabeirós e Terra de Montes tiveron unha ocupación do 70%.

As casas de turismo rural da comarca do Salnés, segundo os datos recolleitos por Turismo Rías Baixas, tiveron unha ocupación do 25%. Pola súa banda, Pontevedra superou o 30% e o Morrazo o 40%.

A ocupación en establecementos rurais en Caldas foi do 60% e en Vigo do 25%. A comarca do Baixo Miño superou o 45%, as do Condado e A Paradanta conseguiron o 30% e as comarcas do Deza e do Tabeirós e Terra de Montes tiveron unha ocupación do 20%.

PERFIL

A presidenta da Deputación de Pontevedra tamén fixo mención ao perfil das persoas que visitaron Rías Baixas en maio deste ano. Neste caso, Silva subliñou que se trataron de turistas nacionais (81%), principalmente de Áraba, Madrid e Barcelona, con entre 35 e 60 anos de idade, aloxados en hoteis (55%) entre 1 e 15 días.

O principal motivo que levou a estas persoas ata Rías Baixas foi o lecer, seguido do Camiño de Santiago e o 67% dos turistas que acudiron en maio ata a provincia de Pontevedra non coñecían o destino.