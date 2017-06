A Fundación Cela reorganiza o seu proxecto tras reclamar a súa herdanza o fillo do Nóbel e pechará ata final de ano

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela reorganizará e renovará o proxecto museográfico e reabrirá o 'Museo ferroviario John Trulock' nas súas instalacións de Iria Flavia, despois de que o fillo do Nóbel instase á entrega "inmediata" da herdanza outorgada xudicialmente. O proceso obrigará ao museo a pechar as súas portas ata final de ano.

En concreto, para recuperar a memoria da primeira liña ferroviaria galega, acondicionaranse as dúas salas do Museo Camilo José Cela dedicadas a 'Viaxe á Alcarria'. Estes traballos de redefinición e mellora durarán preto de seis meses, durante os cales o Museo dedicado ao autor padronés estará pechado ao público.

Esta medida está vinculada co acordo asinado en maio de 2016 entre a Fundación e o fillo do Nobel, Camilo José Cela Conde, para a execución da sentenza por dereitos de lexítima do mesmo, polo que se lle entrega a Casa nº8, onde se sitúa actualmente o Museo Ferroviario 'John Trulock' e un total de vinte unhas obras de arte.

Con todo, por acordo das partes, a entrega do material referido no acordo aprazábase por un prazo de dez anos, podendo Camilo José Cela Conde solicitar a súa recuperación en calquera momento. Durante este período, os bens permanecerían na Fundación.

Con todo, o propio Cela Conde solicitou á Administración autonómica a entrega "inmediata" dos bens que por lei lle corresponden e desde a Xunta procedeuse a cumprir co acordado.

A Administración aclarou que estas obras de arte, aínda que teñen un alto valor patrimonial, non afectan á integridade da colección nin a ningún dos aspectos craves do proxecto museístico referente ao legado intelectual, literario, cultural e humano de Camilo José Cela.

MUSEO DO FERROCARRIL

Na mesma liña, e para non perder unha instalación museística "moi querida na comarca", a Fundación Pública negociou un novo Convenio coa Fundación de Ferrocarrís Españois para a integración da maior parte dos fondos ferroviarios que se atopan no Museo Ferroviario 'John Trulock' dentro do propio Museo Camilo José Cela.

A entidade aproveitará esta "oportunidade" para "remodelar e mellorar o percorrido museográfico" de Iria Flavia, unha vez terminados os actos conmemorativos do Centenario do nacemento do premio Nóbel, modernizando o espazo e adaptándoo a novos públicos.

Para a realización de todos estes traballos, a entidade padronesa pechará ás súas portas a partir da semana que vén e prevé a apertura das súas novas instalacións a finais deste ano 2017.