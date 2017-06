Galicia contará co primeiro FP dual de tratamento de augas

ViAQUA ven de asinar coa Consellería de Educación un convenio polo que un total de 15 alumnos e alumnas poderán matricularse o vindeiro curso na modalidade de FP Dual do ciclo de grao medio en “Redes e Estacións de Tratamento de Augas”.

Convenio asinado con Educación polo que Galicia contará co primeiro curso FP dual de tratamento de augas.

Trátase dun ciclo de nova implantación en Galicia -e de impartición moi reducida no resto do Estado-, polo que estes serían os primeiros titulados deste grao medio, o que supón unha oportunidade inmellorable para os futuros técnicos. A formación curricular deste título impartirase no CIFP Politécnico de Santiago, mentres que a complementaria e formación en empresa desenvolverase nas instalacións da compañía.

O ciclo desenvolverase desde setembro de 2017 a setembro de 2019. Durante o primeiro trimestre de ambos cursos, o alumnado asistirá ás clases, mentres que durante os segundos e terceiros trimestres desenvolverá a súa actividade profesionalizadora a través dunha estadía na a empresa. ma de bolsas dirixido ao alumnado participante.

Ambas partes colaborarán, tamén, na formación en centros de traballo dos estudantes de formación profesional, na acreditación de competencias dos traballadores e na actualización de profesorado e equipamento

O Conselleiro de Cultura, Educacióne, Román Rodríguez, calificou o convenio firmado con Viaqua de "matrimonio moi produtivo", ao aproveitar a actividade profesionalizadora da empresa para que o alumnado coñeza de primeira man a realidade dos centros de traballo e o tecido produtivo galego. Pola súa parte, Julio Masid destacou a vontade de Viaqua de "formar aos mellores profesionais do futuro" no sector da auga.