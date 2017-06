Paro.-Autónomos, preocupados por que só Pontevedra presente datos positivos de afiliación neste colectivo ata maio

A asociación de traballadores autónomos de Galicia (ATA Galicia) mostra a súa preocupación por que só Pontevedra presente datos positivos de afiliación neste colectivo no que vai de ano.

A pesar de que maio é o terceiro mes consecutivo con incremento no número de autónomos, no conxunto do ano "séguese con datos negativos de afiliación", segundo alerta, con 1.577 autónomos menos que hai un ano.

"Tennos que preocupar que mentres que no conxunto de España está a incrementarse o número de autónomos afiliados, na nosa comunidade autónoma soamente una do catro provincias presente datos positivos de afiliación", advirte o presidente de ATA Galicia, Rafael Selectos.

Respecto diso, a través dun comunicado de prensa, sinala que a aprobación da lei de reformas urxentes do traballo autónomo no ámbito estatal e das medidas contempladas na estratexia autónomos 2020 anunciadas pola Xunta de Galicia "non deben atrasarse máis se non se quere que 2017 sexa outro ano máis con perda de autónomos na comunidade".

AUMENTO EN MAIO

En maio, o número de traballadores autónomos en Galicia creceu un 0,2%, ao pasar de 214.766 a 215.156, o que se traduce en 390 emprendedores máis, segundo despréndese dun informe elaborado pola asociación.

Todas as provincias galegas, excepto Lugo (14 autónomos menos, -0,01%), viron aumentar en maio o seu número de traballadores por conta propia. Pontevedra lidera a subida (198 autónomos máis, 0,3%) e séguenlle A Coruña (161 autónomos máis, 0,2%) e Ourense (45 autónomos máis, 0,2%).

Segundo xénero, gañáronse 272 autónomos homes (0,2%) e 118 mulleres autónomas (0,1%). Os sectores que maior crecemento, en termos relativos, experimentaron no seu número de autónomos foron actividades artísticas (2%), administrativas (0,9%), profesionais (0,5%), sanitarias (0,4%), inmobiliarias (0,5%), e financeiras e de seguros (0,4%), que gañaron 63, 52, 70, 23, 6 e 16 traballadores autónomos, respectivamente.

Pola contra, agricultura, (-0,1%, 26 autónomos menos) é o único sector que evolucionou de forma negativa no mes de maio.