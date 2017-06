Blackrock reduce a súa participación en Popular desde o 4% ao 1,77%

A xestora de fondos internacionais Blackrock reduciu a súa participación en Popular desde o 4,09% ata o 1,775%, segundo consta nos rexistros da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, a compañía desprendeuse duns 97,15 millóns de accións da entidade, de acordo coa notificación remitida ao supervisor con data de 1 de xuño.

A xestora reduciu do 3,021% ao 0,987% os seus dereitos de voto atribuídos ás accións das que dispón, mentres que diminuíu do 1,069% ao 0,788% os que ostenta mediante instrumentos financeiros. Así, a súa participación total no banco quedou reducida ao 1,775% desde o 4,09%.

Este cambio na participación de Blackrock ten lugar nunha semana na que a entidade experimentou un forte castigo en Bolsa, ao perder máis dun 38% do seu valor durante o últimas cinco xornadas bolsistas, inmersa na incerteza sobre os seus plans de futuro.

As accións da entidade pecharon a semana nos 0,413 euros, en mínimos históricos, tras retroceder un 17,4% no día, caída que se une ao descenso do 17,89% rexistrado o xoves.

Con anterioridade a esta redución, Blackrock era o segundo accionista de Popular, por detrás da Sociedade Xeral Financeira e Fiduciaria, que engloba a Sindicatura de accionistas e cuxa participación ascende ao 9,873%. Agora o segundo posto ocúpao Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, cun 4,061%.