AMP.- A 'vella' Pescanova valórase en 862.131 euros, moi por baixo dos 170 millóns tras suspensión en 2013

A 'vella' Pescanova, que conta co 1,6% de Nova Pescanova, está valorada a prezos de mercado en 862.131,54 euros na actualidade, unha cifra moi afastada dos 170 millóns de euros que custaba en marzo de 2013 no momento da súa suspensión en Bolsa.

En concreto e en virtude das últimas transaccións, as accións da compañía teñen fixado un prezo de 0,03 euros por título, segundo a valoración presentada á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV). A este prezo os 28,7 millóns de accións que compón na actualidade o capital social da sociedade, un valor global de 862.131,54 euros.

Esta valoración sitúase moi por baixo da capitalización que tiña a compañía no momento da suspensión da súa cotización, a mediados de marzo de 2013, que alcanzaba os 169,79 millóns de euros, tendo en conta que deixou de cotizar a 5,91 euros por acción.

Desta forma, a compañía, cuxo primeiro accionista é o fondo Broadbill, cun 11,564%, continúa cos seus trámites para regresar ao parqué, o que podería suceder, segundo fontes do sector consultadas por Europa Press, nos meses de verán.

De feito, o presidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, xa avanzou o pasado mes de abril que Pescanova volvería cotizar "en menos de dous meses", despois de levar suspendida desde 2013 por problemas nas súas contas.

A anterior xestión da pesqueira alertou de que tras estar suspendida a cotización das accións por máis de tres anos, desde o 12 de marzo de 2013, pódese desencadear unha "venda masiva de accións" nos primeiros días ou semanas de cotización, o que traería consigo unha "gran volatilidade de prezos" da acción. "Os accionistas deben afrontar unha drástica perda de valor", indicaron a Europa Press en fontes do sector.

A participada de Nova Pescanova denunciou que recentemente se realizaron operacións de compra e venda de accións da sociedade, "fóra de mercado e non comunicadas", representativas dunha porcentaxe relevante do seu capital social.

Doutra banda, accionistas minoritarios de Pescanova aseguraron que a volta á cotización da compañía sería "ilegal", xa que as contas da firma non están auditadas e suporía "un roubo" a 9.000 pequenos investidores, segundo informaron nun comunicado.

Os minoritarios lembraron ao presidente da CNMV, Sebastián Albella, que un requisito "imprescindible" para que as accións dunha empresa poidan cotizar ou renovar a súa cotización, é que as súas contas trimestrais estean presentadas e auditadas, situación que non se dá na 'vella' Pescanova.

Tras a ampliación de capital aprobada hai uns meses por Nova Pescanova, a participación da 'vella Pescanova' diluíuse do 20% ao 1,6% co que conta na actualidade, un cambio que lle comunicou á CNMV nun escrito no que volve solicitar por terceira vez o seu regreso ao parqué.

O fondo de investimento norteamericano Broadbill Investment Partners, cun 11,564% do capital social, é o principal accionista de Pescanova cun total de 3,3 millóns de accións, seguido polo expresidente da pesqueira, Manuel Fernández de Sousa (7,515%), o fondo Luxempart (7,281%) e Carolina Masaveu (7,133%).

SEN DIVIDENDO Á VISTA

Doutra banda, a 'vella' Pescanova estimou que non será posible a repartición de dividendos previsto por Nova Pescanova ata que se devolva a totalidade da débeda concursal prevista ata o ano 2044, segundo consta na documentación remitida á CNMV.

En concreto e respecto da posible política de dividendos futura de Nova Pescanova, a participada cre que, segundo indícase na memoria individual da multinacional, esgotaranse os prazos para o pago de intereses e principal da débeda concursal, e tendo en conta que todos os convenios concursais conteñen un mecanismo de varrido de caixa a favor da débeda concursal, a repartición de dividendo "non será posible ata que se devolva a totalidade da devandita débeda concursal prevista o ano 2044".