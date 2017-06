Popular perde un 38% do seu valor en Bolsa nunha semana

As accións de Banco Popular pecharon a sesión deste venres a 0,41 euros, o que implica unha caída do 17,4% na xornada e representa un retroceso bolsista do 38% na última semana, ante un contexto de extremada volatilidade no mercado como consecuencia da incerteza que rodea o proceso de venda da entidade presidida por Emilio Saracho.

De feito, a capitalización bolsista de Banco Popular caeu en máis de 1.000 millóns de euros na última semana e sitúase lixeiramente por encima dos 1.700 millóns euros ao peche da xornada do venres.

Tras iniciar a sesión con subidas próximas ao 5% e liderar os avances do selectivo madrileño, os títulos de Banco Popular experimentaron á primeira hora da tarde un descenso superior ao 20% que arrastrou o prezo da acción ata os 0,37 euros.

Finalmente, Popular pechou a 0,41 euros por acción, o que supón rexistrar novos mínimos históricos e implica unha caída do 75% nos últimos doce meses, posto que o 2 de xuño de 2016 Popular pechou a 1,67 euros por acción.

Fontes do sector consultadas por Europa Press apuntan cara ao pouco apetito no mercado por comprar accións de Popular, polo que unha operación baixista de gran volume podería ser o detonante da pronunciada caída experimentada a poucas horas do peche.

MOVEMENTOS ESPECULATIVOS

A analista de Renda 4, Nuria Álvarez, coincide en que a situación que atravesa o banco, penalizado pola incerteza que xera no mercado o seu proceso de venda, podería espertar movementos especulativos na súa cotización.

Nesta liña, Álvarez incide en que o problema de Popular, que arrastra activos improductivos por importe de 37.000 millóns de euros, a maioría deles vinculados ao sector inmobiliario, non variou na última semana, reforzando a posición de que a volatilidade das últimas xornadas débese a movementos especulativos.

Ademais, a analista subliña que os rumores achega do proceso de venda Popular dispararon o volume de contratación de accións do banco por encima dos 200 millóns de euros, fronte aos volumes inferiores 100 millóns que adoita rexistrar este valor.

A isto súmase que BlackRock, un dos principais investidores do Ibex 35, reduciu este xoves a súa participación en Popular desde o 4,09% ata o 1,775%. "A especulación no valor é máxima", sinala tamén a analista de Selfbank, Victoria Torre.

Desde XTB, Manuel Pinto explica que o repunte do 5% dos títulos de Popular durante as primeiras horas de cotización produciuse polo "efecto rebote" desde os mínimos rexistrados o xoves.

"A procura dun repunte a curto prazo fixo incrementar de maneira notable o volume de compras, que non se mantiveron no tempo", precisa Pinto.

De forma xeneralizada, os analistas consideran que as caídas recorrentes son un indicio de que o mercado cada vez outorga menos credibilidade á posibilidade dunha compra por parte doutra entidade segundo pasan os días e non se coñecen novas ofertas.

A este respecto, o presidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, comentou que o órgano supervisor estuda "con atención" a volatilidade de Popular, aínda que asegurou que hai que deixar ao mercado "seguir funcionando".

Pola súa banda, o portavoz do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo, transmitiu este venres a "tranquilidade absoluta" do Executivo ante "calquera eventualidade" relacionada con Banco Popular.

Respecto da posible venda ou ampliación de capital na entidade, o portavoz do Goberno sinalou que existe unha "tranquilidade absoluta" en relación ao proceso.

"Grazas ás reformas, España ten un sistema financeiro sólido, dos máis sólidos de Europa, e podemos están tranquilos ante calquera eventualidade", reiterou Méndez de Vigo na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros.