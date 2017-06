A CIG negou que houbese "baixas voluntarias" no expediente de regulación de emprego (ERE) de Santa Bárbara Sistemas S.A. tras o fallo da Sala do Social do Tribunal Supremo confirmando a sentenza da Audiencia Nacional que desestimou as demandas interpostas por varios sindicatos, entre eles a CIG, que reclamaban a nulidade do despedimento colectivo

Nun comunicado, aseguran que o ERE foi "un auténtico despropósito porque no caso da fábrica da Coruña foi a única na que propuxeron o peche e utilizaron unhas contas totalmente manipuladas".

"Foi unha decisión tomada previamente á presentación do ERE", sinala a central sindical. Ao mesmo tempo, rexeitan que "se siga diferenciando aos traballadores entre baixas forzosas e voluntarias xa que aquí --indican sobre a factoría da Coruña-- non houbo ningunha voluntaria".

Respecto diso, insisten en que a proposta desde o inicio do expediente para a fábrica foi "o peche". "Non houbo outra e falar de voluntariedade aquí é totalmente absurdo", afirma, en alusión ao contido do fallo do Tribunal Supremo.