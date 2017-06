O grupo parlamentario do PPdeG ve na baixada do paro rexistrado en maio "un sinal inequívoco de que se está acertando coas políticas de reformas implementadas desde os gobernos central e autonómico".

A través dunha nota de prensa, a deputada Isabel Novo Fariña valora as cifras do quinto mes do ano como un "anticipo dunha espectacular campaña de verán".

Considera, ademais, que "de manterse esta tendencia, o obxectivo de crear entre 80.000 e 100.000 postos de traballo ata 2020 é totalmente alcanzable".

Así mesmo, valora que a calidade no emprego "segue crecendo", xa que a contratación sobe pero faino tamén a indefinida, máis que a temporal, e a tempo completo tamén por encima da parcial.

O "desafío", a xuízo dos populares, "segue sendo mellorar nestes aspectos, para o que desde o Goberno galego continuarase traballando para que a maior parte do emprego que se cre en Galicia sexa estable e de calidade".