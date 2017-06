Ethel Vázquez destaca que o novo Plan de Transporte público da Xunta duplicará o número de paradas de autobús

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, destacou que o novo Plan de Transporte público no que traballa a Xunta permitirá duplicar o número de paradas de autobús e "garantirá a continuidade de todos os servizos actuais", que mesmo se verán "reforzados".

Nunha rolda de prensa ofrecida na Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra, a titular do departamento autonómico explicou que, na provincia de Pontevedra, se integrará "o 6% do transporte escolar no de uso xeral". Con todo, os escolares terán "blindada" a atención á súa necesidade e a mellora do servizo ao ter o "acompañante garantido".

Ademais, subliñou que esta integración tamén beneficiará aos empresarios que terán uns "ingresos mínimos garantidos" sen a necesidade de que nin a Administración nin os usuarios teñan que gastar máis.

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda precisou que cos novos contratos, nas zonas de implantación desta primeira fase do Plan, increméntanse en máis dun 10% os quilómetros que percorrerán os autobuses do servizo xeral, superando amplamente os 4.500.000 quilómetros ao ano.

A Xunta iniciou esta semana a información pública dos 42 contratos de transporte, 10 en Pontevedra, colgados na web da Consellería para presentar alegacións e que as empresas mostren interese por ser prestatarias de servizos.

Vázquez Mourelle tamén destacou que con este Plan establécese unha tarifa comarcal de 1,40 euros para os viaxeiros do transporte regular e "garántese o equilibrio económico dos contratos".

Finalmente, insistiu en que o obxectivo deste plan é "racionalizar a oferta", de forma que no lugar e momento en que faga falta, haxa un vehículo para prestar o servizo, "aproveitando as sinerxías" que ofrece o transporte escolar no rural.