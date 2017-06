Un ranking sitúa á Universidade de Santiago entre as cinco mellores universidades españolas

O U-Ranking das universidades españolas volve situar á Universidade de Santiago de Compostela (USC) no quinto posto de entre 61 centros públicos e privados, ordenados en función do seu rendemento nos ámbitos docente, de investigación e de innovación e desenvolvemento tecnolóxico.

Nun comunicado, a institución compostelá destacou que comparte clasificación coas universidades de Deusto, Navarra, Miguel Hernández de Elxe, Barcelona, Illas Baleares e Valencia.

Os datos utilizados para a realización da análise, elaborado pola Fundación BBVA e o Instituto Valenciano de Investigacións Económicas (ivie), proceden da Conferencia de Reitores de Universidades Españolas (CRUE), do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, do Observatorio IUNE e Thomson Reuters.

Ademais da clasificación xeral, defínese un segundo nivel de análise (U-Ranking Volume) que ten en conta o volume de resultados, e no que a USC sobe un posto con respecto á clasificación de 2016, pasando do 12º ao 11º lugar de entre as 61 universidades da clasificación.

No que respecta á avaliación da actividade investigadora, a USC ascende ao posto número catro da clasificación, compartindo nivel con Cantabria e Illas Baleares. Pola súa banda, no apartado de innovación e desenvolvemento tecnolóxico, Santiago volve escalar postos, neste caso do 13 ao oitavo.