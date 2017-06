Ernesto Fontanes, elixido novo responsable de UXT-Vigo despois de tres anos e medio de dirección dunha xestora

Ernesto Fontanes Blanco foi proclamado este venres novo secretario comarcal de UXT-Vigo, con case o 93 por cento dos votos dos delegados asistentes ao congreso extraordinario, e converteuse no novo líder da organización, cuxa dirección levaba tres anos e medio en situación de interinidade (a cargo dunha xestora).

Pepe Álvarez en Vigo. | Fonte: Europa Press

No congreso, que contou coa presenza do líder confederal, Pepe Álvarez, e do secretario xeral de UXT-Galicia, José Antonio Gómez, tamén se elixiu ao equipo que acompañará a Fontanes nesta nova etapa, e que forman Ángeles Arias, Mónica Suárez, José María Rodríguez Portela e Diego de Saa.

Durante a súa intervención, Ernesto Fontanes fixo un chamamento a recuperar a unidade sindical na comarca, especialmente dirixido á CIG, cuxo secretario comarcal, Alberto Gonçalves, asistiu ao acto, e a quen se dirixiu Fontanes para dicir: "Temos que conseguir a unidade sindical en Vigo, é o que demandan os traballadores e os cidadáns. Alberto, espero que o podamos reflectir".

O novo secretario comarcal de UXT-Vigo advertiu, no seu discurso, que "hai moito polo que loitar" para recuperar os dereitos perdidos durante a crise, e fixo fincapé tamén na situación de Carlos e Serafín, dous traballadores que "levan tres anos esperando por un indulto" tras ser condenados por participar nun piquete.

Fontanes asumiu o mando dunha organización da que os dous últimos secretarios comarcais fóronse no medio de enfrontamentos internos. Así, Antonio Juste foi destituído e expulsado do sindicato en 2013 polas súas críticas á dirección galega de UXT (denunciou a medida por vulneración de dereitos e os tribunais déronlle a razón); e posteriormente foi elixido Santiago Rodríguez, quen dimitiu a mediados de 2014 tamén por diferenzas coa cúpula galega. Desde entón, o sindicato estivo dirixido por unha comisión xestora.

CHAMAMENTO ÁS FORZAS DE ESQUERDA

Pola súa banda, o secretario xeral de UXT, Pepe Álvarez, que tamén expresou a súa solidariedade cos dous traballadores que esperan o indulto, fixo un chamamento "ás forzas que se chaman de esquerda" porque "hai cousas que teñen maioría para facer no Parlamento español".

"Hai que derrogar as reformas laborais, que son un cancro, non hai escusa", proclamou, á vez que incidiu na necesidade de tomar medidas para cambiar o modelo produtivo e acabar co "problema de fondo" do mercado laboral español: "o tipo de emprego que se crea", precario, temporal e estacional.

José Antonio Gómez, pola súa banda, tamén apelou ás forzas progresistas para acabar coa reforma laboral e o modelo de "low cost" salarial. "Estamos fartos de que nos digan que hai recuperación. Esa recuperación non chega ás persoas", advertiu e instou aos sindicalistas a ter "orgullo" e non deixar que o PP lles "corte as ás".