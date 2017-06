A Deputación da Coruña analizará a situación dos servizos sociais en concellos

A Deputación da Coruña analizará a situación dos servizos sociais nos concellos da provincia, segundo informa. O estudo incluirá un mapa e unha guía de recursos, precisa a área de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade.

A finalidade, engade, é establecer as liñas de acción para a futura implementación de políticas sociais nesta provincia. Con iso, preténdese "recoñecer a realidade que existe a día de hoxe e que permitirá ir actualizando o traballo de entidades e institucións públicas".

A iniciativa de elaboración deste estudo inclúe a coordinación coas entidades e institucións "co fin de desenvolver un proxecto participativo que se presentará por comarcas convocando a todos os axentes crave do ámbito no territorio".