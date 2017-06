A eurodeputada de AGEe, Lídia Senra, acusou á Oficina de Información do Parlamento Europeo en España de organizar un acto en Santiago sobre regulación comunitaria en materia de pesca de carácter "partidista" que deu "voz soamente" ao Partido Popular.

Santiago de Compostela acolleu este venres unha xornada organizada pola oficina do Parlamento Europeo en España sobre a reforma do regulamento de medidas técnicas de pesca da UE, onde o eurodeputado popular Gabriel Mato foi o único relator nun acto no que tamén participaron a titular de Pesca da Xunta, Rosa Quintana, e o secretario xeral de Pesca, Alberto López-Asenjo García.

Nun comunicado, a eurodeputada de AGEe lamentou que a Oficina do Parlamento Europeo en España "non teña en conta a pluralidade existente na comisión de Pesca" en Bruxelas, xa que "o documento" sobre o que versou a xornada deste venres "aínda non foi aprobado" e, por tanto, Gabriel Mato unicamente pode dar "a súa visión como relator".

"Un ente destas características non pode dar voz soamente a unha parte", censurou Senra, quen lembrou que para que sexa "fixada" a posición do Parlamento europeo sobre esta modificación do regulamento comunitario, este debe "aprobarse na comisión de Pesca primeiro e finalmente no Pleno".