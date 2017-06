Dimiten o secretario local do PSOE de Fene (A Coruña) e o seu número dous para rexeitar unha censura contra o BNG

O secretario local do PSOE en Fene (A Coruña), Joaquín Ayala, e o secretario de Organización, José Pico, presentaron a súa dimisión para mostrar a súa "oposición e desconformidade" coa formulación de sete do dez integrantes da dirección "de presentar unha moción de censura para pór á fronte da alcaldía ao portavoz do PP".

Diso deu conta o propio Ayala a Europa Press, tras comunicar que formalizou a súa renuncia ante a executiva provincial o mércores e puntualizar que non deixará a súa acta de concelleiro.

"Nós nunca nos oporemos a unha moción de censura, pero ao que si nos opomos rotundamente é a que cos votos do Partido Socialista fágase alcalde a un portavoz do Partido Popular", sentenciou Joaquín Ayala.

Neste punto, lamentou que "parece que algúns queren ir en contra do que acaba de ocorrer neste partido", en alusión á reelección de Pedro Sánchez como secretario xeral.

O grupo municipal do PSOE en Fene está composto por tres integrantes, dous dos cales "están a favor de presentar esta moción de censura" contra o rexedor nacionalista, Juventino Trigo. En concreto, os partidarios de relevar ao alcalde son o portavoz socialista, Antón Noceda, e a concelleira Amalia García.

COMPOSICIÓN LOCAL

O pleno deste concello da comarca ferrolá está composto por 17 edís e gobernado en minoría por un bipartito composto por BNG, con catro representantes, e un único membro de Esquerda Unida.

O grupo maioritario na oposición é o PP, con sete concelleiros, seguido do PSOE, con tres, e Somos Fene, con dous.