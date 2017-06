Os centros sociais alternativos de Galicia emitiron un comunicado este venres no que expresan o seu apoio ao Centro Social Okupado Autoxestionado (CSOA) Escárnio e Maldizer de Santiago --desaloxado o pasado martes-- e denuncian a "política de persecución policial e mediática" contra as iniciativas non institucionais.

O edificio da Algalia okupado por Escárnio e Maldizer tras o desaloxo | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado asinado por centros sociais de varios puntos de Galicia, expresan a súa "solidariedade incondicional" co colectivo Escárnio e Maldizer, "vítima das forzas represivas por recuperar un espazo privado abandonado polos propietarios e que foi reconvertido nun ben público".

"A defensa de tan elemental dereito custou non só un desaloxo violento do edificio, senón tamén lesións a varias persoas e a detención e acusación arbitraria dun veciño", continúa o comunicado, no que defenden o centro social desaloxado o pasado martes como un espazo de "construción de alternativas ao embrutecemento e mercantilización" da cultura.

Así, segundo prosegue, critican a "burda criminalización e desprestixio" por parte dos "principais medios de comunicación privados e públicos" contra o centro social Escárnio e Maldizer, o que "confirma a necesidade permanente de autoorganización popular en cada ámbito de loita social e de construción nacional".

"Apelamos ao movemento popular galego á unidade e á autodefensa, construíndo novas ferramentas ao servizo dos intereses do noso pobo, combatendo a manipulación informativa e a represión xudicial-policial", conclúe.

O pasado martes, o edificio da Algalia de Arriba do Centro histórico compostelán --okupado desde o ano 2014 polo colectivo Escárnio e Maldizer como centro social-- foi desaloxado e tapiado por orde xudicial. Esa mesma tarde, a concentración contra a actuación derivou nun enfrontamento entre algúns dos manifestantes e as forzas da orde.

O comunicado está asinado polos seguintes colectivos: Ateneo Libertário A Engranaxe (Lugo), Centro Social A Comuna (A Coruña), CS A Galleira (Ourense), CS A Gentalha do Pichel (Santiago), CS A Revolta (Vigo), CS Fuscalho (A Guarda), CS Gomes Gaioso (A Coruña), CS Madia Leva (Lugo), CS O Fresco (Ponteareas), CS Xebra (Burela), CSA do Sar (Santiago), CSO A Insumisa (A Coruña), Colectivo Terra (Pontedeume), Funcaçom Artábia (Ferrol) e Local Social Faisca (Vigo).