Las Bistecs, Joe Crepúsculo, Viva Suecia e Basanta, primeiras confirmacións do novo festival 'Vive Nigrán'

O novo festival da localidade pontevedresa de Nigrán, 'Vive Nigrán', que se celebrará do 26 ao 27 de agosto no antigo campo de fútbol de Lourido, en Praia América, presentou as primeiras confirmacións do seu cartel, entre as que se inclúen os concertos a pé de praia de Las Bistecs, Joe Crepúsculo, Viva Suecia e Basanta.

As Bistecs, Joe Crepúsculo, Viva Suecia E Basanta, Primeiras Confirmacións Ofic | Fonte: Europa Press

Este evento, definido como 'picnic-pop festival', chega para encher no municipio o oco tras o traslado do festival PortAmérica a Caldas. Seguindo a súa liña, contará tamén con outras actividades, como sesións de DJs, un mercado, charlas e unha ampla oferta culinaria con 'foodtrucks'.

Organizado polo Concello de Nigrán e La 10ª Planta, 'Vive Nigrán' inclúese no circuíto 'Festivais Rías Baixas 8+1', e buscará nesta primeira edición converterse "nun referente para os afeccionados á música en directo, todo isto nun espazo natural único, que forma parte intrínseca do evento".

As primeiras 100 entradas do abono especial para os dous días poranse á venda este sábado a través da web de Ticketea por 10 euros. Unha vez vendidas, o prezo do abono subirá ata os 15 euros.