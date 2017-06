José Montes Pérez --tamén presidente de Feiraco-- foi reelixido como presidente da Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca), co que seguirá no cargo catro anos máis.

José Montes, reelixido presidente de Agaca | Fonte: Europa Press

Agaca celebrou este venres en Santiago o seu XXIX Asemblea Xeral, na que tamén se decidiu a redución do número de consellos sectoriais tras a integración do subsector de Froitas e Hortalizas co de Flor, Apicultura e Outros.

Por outra banda, aprobáronse as contas anuais da asociación, o informe de xestión e a aplicación de resultados correspondente a 2016.

Ademais, completarán o consello reitor da asociación: José Manuel López Tellado, da cooperativa Agris, como vicepresidente; Emilio Rodríguez, de Coren, repetirá como secretario; mentres Javier Iglesias Sendín, da cooperativa Viña Costeira, deixa de ser vocal para asumir o cargo de Tesoureiro.

Como vogais seguirán: Rafael Tejeda, da cooperativa Proterga (vacún de carne) e Alberto Amil Chaves, da cooperativa hortícola Horsal; únese a eles nas vocalías Dolores Calvo Méndez, dos cooperativa Condes de Albarei (vitivinícola).

Pola súa banda, a nova presidencia manifestou a súa intención de manter "unha liña de continuidade" para promover a integración das cooperativas e a concentración da oferta para mellorar a posición negociadora, así como o reequilibrio da cadea agroalimentaria.