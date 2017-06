A TVG comeza a rodaxe da primeira ficción sobre a vida de Rosalía

A TVG iniciou esta semana na Coruña a rodaxe da primeira ficción sobre a vida de Rosalía de Castro, que será interpretada pola actriz Melania Cruz.

A miniserie 'Contou Rosalía' estará ambientada no Madrid de mediados do século XIX e será a propia escritora quen contará "como foi a súa vida social, como viviu a súa paixón de escritora e o seu reencontro co historiador" Manuel Murguía, que será interpretado por Fran Lareu.

Segundo informou a TVG, a miniserie está dirixida por Zaza Ceballos e conta cunha repartición no que figuran Ledicia Soa, Alejandro Jato, César Cambeiro, Pepo Suevos, David Perdomo ou Celso Parada.

Con 'Contou Rosalía', a TVG completa un ciclo de ficcións de produción propia protagonizadas por "catro grandes figuras femininas" da historia de Galicia: Rosalía, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal e Juana de Vega.