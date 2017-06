Dimiten o presidente de empresarios de Sada e o autor do artigo da homosexualidade, que se ratifica no escrito

O presidente da asociación de empresarios de Sada (A Coruña), Bernardo Valiño, e o secretario e tesoureiro da entidade, Eduardo Lorenzo, autor tamén do artigo 'A homosexualidade é pecado', anunciaron este venres aos demais membros da xunta directiva a súa dimisión.

Así o confirmou a Europa Press o propio Eduardo Lorenzo, cuxo artigo provocou numerosas críticas nas redes sociais, tamén por parte de membros da asociación de empresarios que se desvincularon do contido do mesmo, así como de representantes institucionais e de colectivos LGTBI.

En concreto, estes reclamaron que a Fiscalía adoptase medidas respecto diso. Por parte de veciños de Sada convocouse, ademais, unha concentración este domingo, ás 12,00 horas.

O AUTOR NON SE RETRACTA

Publicado no 'Mariñán,' editado pola Asociacion de Empresarios, no artigo incluíanse frases como "unha cousa é o homosexual discreto e respectable e outra o maricón ostentoso".

Respecto ao contido do mesmo, Eduardo Lorenzo ratificouse, en declaracións a Europa Press, no seu contido. Tamén manifestou que a súa dimisión e a do presidente dos empresarios en Sada producirase "en breve", aínda que fose comunicada a súa decisión, nun encontro informal, aos demais membros da xunta directiva.

"Isto non supón unha retractación", sinalou preguntado se se ratifica no contido do artigo e despois de que o presidente dos empresarios de Sada apoiáselle. Mentres, dixo que na próxima publicación de 'Mariñán' explicará os motivos da dimisión. "A mediados desta semana", expuxo.