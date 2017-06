Eladio e os Seres Queridos actuarán este sábado no Náutico de San Vicente, no Grove (Pontevedra)

O grupo Eladio e os Seres Queridos actuará este sábado, 3 de xuño, pola noite no Náutico de San Vicente, no municipio do Grove (Pontevedra).

Eladio e os Seres Queridos | Fonte: Europa Press

A cita, segundo informa a organización, será ás 23,30 horas, no Náutico de San Vicente e as entradas están á venda por seis euros no local e na web da sala.

Eladio e os Seres Queridos atópanse en pleno proceso de composición do que será o seu próximo traballo e de xira con 'Cantares', un disco homenaxe ás cancións tradicionais de Galicia que escoitaban os seus pais e eles mesmos de pequenos.

Tras os seus concertos da semana pasada en Santiago e no Festival de Cans, para o concerto deste sábado ofrecerán un repertorio que incluirá algúns temas do seu último disco 'Cantares', ademais de repasar os éxitos do seus tres traballos anteriores.