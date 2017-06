Os ópticos-optometristas galegos celebran este fin de semana un curso en Santiago sobre o ollo vago

O Colexio de Ópticos-Optometristas de Galicia celebra este fin de semana un curso de 'Ambliopía e tratamentos terapéuticos', que se impartirá na sede da entidade en Santiago este sábado de 10,00 a 14,00 e de 16,00 a 20,00 horas, e o domingo de 10,00 a 14,00 horas.

O Óptico-Optometrista Manuel Cebeiro. | Fonte: Europa Press

Segundo informa a entidade colexial, a xornada formativa, á que asistirán 35 profesionais de toda Galicia, estará impartida polo óptico-optometrista Manuel Cebeiro.

Unha ambliopía, tamén coñecida como ollo vago, é unha diferenza nas habilidades visuais de ambos os ollos, causada por unha agudeza visual baixa, que un ollo vexa menos que o outro, ou que a vía ou ruta sensorial de procesamiento do devandito ollo é moito máis lenta que a do outro.

Cebeiro sinala que, aínda que sempre se pensou que a ambliopía só afectaba o ollo de menor visión, os últimos estudos demostran que é un problema binocular, dos dous ollos.

"A integración dos estímulos que se procesan polas diferentes vías visuais, auditivas ou propioceptivas, e a coordinación de ollo-mano, a sensación de tridimensionalidad, a memoria visual e a localización son habilidades visuais que ven afectadas neste tipo de disfunción visual", segundo sinala.

O experto apunta que a ambliopía afecta a todo tipo de poboación e adóitase descubrir no colexio entre cero e tres anos, período no que empeza a xurdir unha maior demanda visual e no que unha detección precoz axudaría a mellorar o diagnóstico grazas á plasticidade das rutas visuais que chegan ao cerebro do neno a esa idade.