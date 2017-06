Despedidas con vitoria

Ficha técnica:

CD Lugo 1: Roberto; Serge Leuko, Djaló, Ignasi Miquel, Manu; Carlos Pita, Sergio Gil; Iriome (Fede Vico, 67), Campillo, Yelko Pino (Igor Martínez, 80’) e Pablo Caballero (Joselu, 68’).

Levante 0: OierOlazábal; Iván López, Saveljich, Chema, Abraham Minero; Jefferson Lerma, Javi Espinosa (Víctor Casadesús, 74’); Rubén García, Verza (Campaña, 60’), Montañés (Morales, 64’) e Juan Muñoz.

Gol: 1-0: Joselu (minuto 88).

Árbitro: Figueroa Vázquez (andaluz). Amarelas a Abraham Minero, Saveljich e Morales no Levante.

Incidencias: partido da 41ª xornada de Segunda División disputado no Anxo Carro ante 3.258 espectadores. No tempo de lecer, homenaxe á canteira do CD Lugo.

O meta vigués Xose Xoan, coa súa filla, despedíndose da afección. | Fonte: lfp.es

Se gaña o vindeiro sábado (23:30 horas) ao Alcorcón, o Lugo de Luis César acadará con 58 puntos o mellor resultado da súa historia en Segunda División (se empata, igualará o récord de 56 puntos). Iso despois de pechar o curso no Anxo Carro cunha vitoria ante o campión e xa ascendido Levante, grazas a un novo gol de Joselu, atento para roubar un pase atrás do rival e marcar o gol da vitoria no minuto 88.

O Lugo despediuse deste xeito da afección, deixando un bo pouso para a vindeira campaña, e varios xogadores aproveitaron o último partido na casa para despedirse. Foi o adeus do meta vigués Xose Xoan (ausente por lesión, saltou ao campo coa súa filla para despedirse), do arxentino Pablo Caballero (saudou un por un aos compañeiros tralo troco), do goleador Joselu (despediuse case con bágoas) e semella que tamén do capi Manu Rodríguez, aínda sen renovar malia a oferta do club.

Sorprendeu Luis César deixando no banco a Joselu, inmerso na súa particular loita por ser o pichichi da Segunda División (co tanto ante o Levante, suma xa 23). Entraron no once Pablo Caballero, Carlos Pita no medio centro, Serge Leuko e Manu nos laterais e o vigués Yelko Pino.

Como avanzou o técnico lucense, o Lugo tiña máis necesidade da vitoria que o rival, polos cartos que dá unha mellor clasificación. E dominou o primeiro tempo, coa profundidade dos laterais Serge Leuko e Manu, e tan só lle faltou o premio do gol. As mellores ocasións chegaron a balón parado, pero Oier Olazábal evitou o tanto lucense con senllas paradas a remates coa testa de Sergio Gil e Pablo Caballero en dous córner. O Levante tivo a súa cun lanzamento de falta de Rubén García ao traveseiro.



No segundo tempo, máis presenza en ataque do Levante, e Roberto que evitou coa perna o gol nun remate de Espinosa. Coa lesión de Iriome, Luis César Sampedro aproveitou para dar entrada a Fede Vico e Joselu, pero de novo Roberto tivo que impedir o tanto visitante tras un disparo de Campaña e outro de Abraham. Cando o marcador semellaba inamovíbel, Joselu estivo pícaro para roubar o balón nun pase atrás de Campaña ao porteiro, e tras canear a Oier fixo o 1-0 no minuto 88, gol que serviu ao Lugo para pechar o curso no Anxo Carro con triunfo.

Malia esta vitoria na última cita, o Lugo deixou escapar demasiados puntos (27) do Anxo Carro, quizías decisivos na súa aspiración por entrar nos postos de play-off de ascenso. Sumou, a falla do último partido, tantas derrotas na casa como a domicilio (sete).