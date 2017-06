8,2 millóns para Riazor

O Goberno local coruñés presentou este venres o proxecto de rehabilitación das cubertas do estadio municipal de Riazor. A previsión orzamentaria inicial para a obra, de 7 millóns de euros, ampliuse ata superar os 8,2 millóns de euros debido ao calado das obras. “A principal motivación é garantir a seguridade estrutural dunhas cubertas que se atopaban nun estado precario tras décadas de desleixo”, argumentou o concelleiro de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que estivo acompañado polo titular de Deporte, José Manuel Sande.

Sande e Xiao Varela presentaron en María Pita o proxecto de reforma de Riazor. | Fonte: coruna.gal

As obras consistirán en substituír as dúas cubertas máis deterioradas do estadio e rehabilitar o resto. Ao fío das necesidades, introduciranse máis melloras no estadio, como a cubrición da metade da grada de Preferencia inferior, actualmente á intemperie, para protexer da chuvia aos espectadores. “Se non se puido contemplar a cubrición total foi debido á complexidade técnica e o aumento orzamentario que suporía o reforzo de toda a estrutura de formigón”, destacou Varela, que salientou que esta decisión, así como o conxunto das mesmas, foi sempre falada co Deportivo. “Ademais, a obra comprende tamén o pechado dos fondos superiores das catro bancadas, que ata agora estaban abertas, algo que non axudaba á conservación da estrutura debido á presenza do mar”, apuntou.

O proxecto tamén trata “de renovar a imaxe do estadio” no seu conxunto, xerando unha imaxe máis unitaria da cuberta, tanto no que se refire á xeometría como aos acabados, e mellorando a visibilidade interior do estadio. “Grazas á cubrición da cuberta, unha lámina que se situará enriba da estrutura e que combinará chapa con policarbonato, haberá máis luminosidade”, destacou Xiao Varela.

No que atinxe aos prazos, os concelleiros lembraron que o inicio da licitación terá lugar este mesmo mes, para que proxecto e obra poidan estar adxudicados a final do presente ano, dacordo coa folla de ruta marcada polo Goberno local e acordada co propio Deportivo. “O comezo das obras está marcado para maio de 2018, segundo os tempos do parón da Liga. Aproveitaremos ese tempo para, en tres meses, cambiar as cubertas longas do estadio, que é o traballo de carácter máis invasivo que requirirá da ocupación do céspede”, manifestou Varela, que apuntou que o anteproxecto prevé tamén o cambio do céspede que poida quedar afectado polas obras. “Posteriormente, e ata maio do 2019, realizaremos as reparacións dos fondos e cambio da cubrición, pero compatibilizando sempre as obras cos partidos. É un calendario asumible que será en todo momento consensuado co Deportivo”, dixo.

Por outro lado, o concelleiro destacou que a obra prevista no anteproxecto facilita a conservación e mantemento das instalacións e a propia estrutura, “unha medida especialmente aplaudida polo propio club, e que mellora en moito a accesibilidade da que dispón á hora de poder abordar estas tarefas”, xa que a estrutura da cuberta.

“Todas estas actuacións están contidas nese anteproxecto que prevé un investimento de máis de 8,2 millóns", insistiu. Varela recordou ademais que a licitación do proxecto e a obra abordaranse de forma conxunta, co que se acurtarán os prazos. "O que buscamos foi, por todos os medios, evitar que se puideran repetir os problemas que houbo na licitación levada a cabo polo Goberno local anterior en base a un proxecto que presentaba deficiencias”, observou.

Segundo destacaron os representantes municipais, a actuación deseñada “garante que o procedemento de licitación se levará a cabo con total seguridade”, fronte ás “inseguridades” que introduciu o proxecto deseñado polo anterior Goberno. A este respecto, José Manuel Sande salientou que “o compromiso do Concello con esta obra é e sempre foi total", como se pode ver no investimento final, que supera amplamente o previsto polo Goberno do PP”, de 2,5 millóns.