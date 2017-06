Detida unha muller na Coruña por suposto tráfico de drogas

A Policía Nacional detivo na Coruña a unha muller por un suposto delito de tráfico de drogas.

Segundo informou nun comunicado, a tarde do día 23 de maio, axentes da Policía Nacional estableceron un dispositivo de prevención do consumo e menudeo de sustancias estupefacientes na zona do Portiño.

No transcurso do dispositivo, os policías deron o alto a un vehículo que conducía a muller, á que atoparon entre as súas pertenzas "dous cachiños pequenos de haxix".

Foi entón cando os axentes comezaron a revisar o interior do vehículo e acharon dous coitelos con restos de sustancia estupefaciente nas follas. Ao inspeccionar o maleteiro, tamén atoparon dez landras plastificadas de haxix no interior do oco da roda de reposto.

"PARA UN FAMILIAR"

Preguntáronlle á condutora pola orixe de dita sustancia estupefaciente e contestou que o recollera "para un familiar", sen dar máis explicacións.

A continuación, procedeuse á detención da muller como presunta autora dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas.

Os axentes trasladaron á arrestada ata Comisaría, onde se instruíron as dilixencias e se practicaron as xestións oportunas. A detida, de 25 anos de idade, foi posta a disposición da Autoridade Xudicial.