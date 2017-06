Enfermeiras e auxiliares de pneumoloxía, premiadas por un traballo sobre broncoscopias no Chuvi

Enfermeiras e auxiliares do servizo de Pneumología do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) foron protagonistas do recente congreso nacional de Pneumoloxía Intervencionista, que se celebrou en Vigo. Catro delas obtiveron o primeiro premio nas comunicacións por un traballo consistente nun estudo para mellorar a tolerancia das broncoscopias.

As enfermeiras do servizo Maite Santomé e Mercedes Cuña e as TCAE Claudia Fernández e Chelo Couselo asinan dita comunicación, que competiu con outros 20 traballos científicos de toda España presentados no congreso en varias áreas.

"É un reflexo do bo traballo que realiza todo o persoal do servizo e, sobre todo, a enfermaría e as auxiliares da unidade de broncoscopias, que están moi implicadas en todo o que se fai nas nosas unidades", destacou o xefe de Pneumoloxía, o doutor Alberto Fernández Villar.

Ademais, no mesmo congreso, a pneumóloga do Chuvi Maribel Botana obtivo tamén o primeiro premio na categoría médica, cun traballo no que se reflicte unha enquisa realizada a nivel estatal sobre o manexo adecuado da patoloxía pleural.