A Asociación Galega de Atención Temperá celebra os seus 20 anos cunha xornada de formación en Santiago

A Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) celebrou este sábado en Santiago o seu 20 aniversario cunha xornada de formación para profesionais deste ámbito que tivo lugar na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

O Auditorio Xosé Neira Vilas do Gaiás acolleu o acto de inauguración da xornada, no que participou a directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización, Amparo González, quen felicitou a "todas as persoas que forman parte desta asociación" por "continuar coa mirada posta nos obxectivos" do desenvolvemento da atención temperá en Galicia.

A Asociación Galega de Atención Temperá, integrada por profesionais, pacientes e familias; naceu en 1997 no marco do Progama Europeo Helios co obxectivo de promover o intercambio de experiencias e a formación continua dos profesionais e desenvolver un sistema compartido de atención temperá.

Na súa intervención, Amparo González destacou que a atención temperá "integral, coordinada e de calidade" é "decisiva par que cada neno ou nena" poida "alcanzar o máximo nivel de desenvolvemento persoal e de integración social", así como "un instrumento crave para a prevención de posibles situacións de vulnerabilidade no futuro".

Por todo iso, emprazou a "sumar esforzos" entre todos os axentes sociais para alcanzar estes obxectivos. "Só con traballo diario, coa profesionalidade do persoal técnico da atención temperá, coa mirada posta nos mesmos obxectivos, aprendendo cada día e tamén xogando cada día cos nosos nenos e nenas poderemos facer fronte aos trastornos do desenvolvemento", remarcou.