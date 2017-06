O coordinador federal de Esquerda Unida, Alberto Garzón, considera que o ministro de Justicia, Rafael Catalá, ten que "dimitir de forma fulminante" porque, subliñou, é "o responsable último de todo un proceso de inxerencia do Partido Popular nas institucións xudiciais".

O coordinador federal de EU, Alberto Garzón, xunto a membros de EU | Fonte: Europa Press

"O que fai (isto) é afectar o funcionamento da democracia dunha forma gravísima", asegurou Garzón en declaracións aos medios na XII Asemblea Nacional de Esquerda Unida, na que Eva Solla relevará este sábado pola tarde a Yolanda Díaz como coordinadora desta formación.

En concreto, Garzón pronunciouse deste xeito tras ser preguntado polas declaracións realizadas este venres polo ministro en relación á dimisión de Manuel Moix como fiscal xefe Anticorrupción. Neste sentido, Catalá defendeu que "non é ético que nin xuíces nin políticos nin ningún responsable público" teñan contas en paraísos fiscais.

No entanto, o coordinador federal de EU cre que "o problema non é de nomes". "O problema non se trata de Moix, nin sequera de Maza. Non se trata de Bárcenas ou Urdangarín: trátase dunha rede, dunha trama de corrupción. En definitiva, dunha organización, o Partido Popular, que ten no seu seo a unha organización criminal", denunciou, xusto antes de indicar que, desde EU, presentaron unha querela contra o Partido Popular.

"Fixémolo con Bárcenas [...] e recentemente coa Operación Lezo. Quédanos clarísimo que dentro do Partido Popular hai unha organización que está establecida para delinquir", defendeu o político de EU, quen considera que é "evidente" que isto "non se pode levar a cabo sen o silencio cómplice de moita xente".

"INXERENCIA BRUTAL DO GOBERNO"

Nesta liña, criticou o "silencio" que, ao seu xuízo, mantiveron os membros do Goberno do PP ante "a inxerencia brutal do Goberno sobre as institucións". "Especialmente as xurídicas e ante o caso particular de Moix", dixo.

Ao seu xuízo, isto é "un síntoma de complicidade ante a corrupción que estamos a ver nas institucións xudiciais". "Non falamos só do señor Moix, falamos das novas designacións, como a de Espejel ou a do señor Enrique López na Sala de Apelacións. Falamos de que o Partido Popular pon aos seus peóns no ámbito xudicial para obstaculizar as investigacións de corrupción contra o PP", censurou.

"En calquera país sería gravísimo e levaría dimisións. En España vemos que ao Partido Popular fáltalle a honestidade suficiente para asumir as súas responsabilidades", resolveu Garzón.