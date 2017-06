Feijóo critica as mareas por poñerse “do lado dos okupas”

O presidente da Xunta e líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, cargou con dureza contra as mareas e, na mesma semana na que unha manifestación posterior ao desaloxo dun local ocupado en Santiago como centro social ocasionou disturbios na capital galega, criticou a quen se pon "ao lado dos okupas" e "desprezan" a quen defende a lei ou á "xente de ben".

Feijóo na 'romaría' popular do Pino | Fonte: Europa Press

"Hai sensibilidade con quen incumpre a lei, pero desprezo cara a quen a defende", afeou Feijóo, durante a súa intervención na multitudinaria romaría popular do Pino (A Coruña), con máis de 3.000 asistentes. Na festa popular, organizada polo PP da Coruña, participaron tamén o presidente provincial, Diego Calvo, e o alcalde da localidade, Manuel Taboada.

Para o líder popular, hai "ambigüidade calculada" e mesmo "chiscadelas" con quen "altera a convivencia", aos que "ocupan cousas que non son súas", pero "menosprezo" a quen quere vivir nun clima "de respecto e educación".

Feijóo subliñou que na romaría deste sábado "cada un pagou a súa comida" --os menús estaban compostos de empanada, polbo e 'carne ao caldeiro', cun prezo de 20 euros--, pero suxeriu que, noutros partidos, sería distinto.

"Uns pagarían o prato, pero outros poderían ocupar de forma gratuíta o asento que estes pagaron. E o mestre de cerimonias, por suposto, estaría ao lado dos okupas. Creo que os veciños de Santiago saben do que falo", apuntou o líder popular, quen tamén cargou contra a "parálise" das mareas.

"Hai moita axilidade para oporse a todo o que veña da Xunta, pero moita lentitude para tramitar as licenzas necesarias para que a economía prospere", reprobou Feijóo.

EN FRONTE, O "PARTIDO CORDIAL" E DO 'SI'

Enfronte, situou ao PPdeG, ao que definiu como "un partido cordial, unido, leal, que ten a responsabilidade de gobernar Galicia para todos e por iso é un partido aberto a todos, a calquera que desexe traballar por Galicia".

"Este é un partido leal. Sabedes por que? Porque non damos leccións a ninguén e non damos carnés de bos e de malos. Non estamos discutindo todo o día e no canto de dicir que 'non', preferimos dicir 'si' a Galicia. Si a esa Galicia que queremos, que defendemos e da que nos sentimos orgullosos", reivindicou.

"Si á mellor Galicia de todos os tempos, que é a que estamos a vivir agora", resolveu.

REXEITAMENTO A "RETROALIMENTAR" A POLÉMICA

Pola súa banda, na liña do que manifestou na pasada xornada, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, reafirmouse en que non "retroalimentará" a polémica suscitada ao redor dos disturbios rexistrados na capital galega despois do desaloxo do local okupa.

Nun acto en Santiago, tamén recalcou, en declaracións difundidas pola Radio Galega, que "non apoia nin deixa de apoiar" a manifestación convocada para o día 10 ligada tamén co sucedido na capital galega esta semana.

Na pasada xornada, preguntado por cal sería a postura de Compostela Aberta en relación a esta marcha, Noriega indicou que iso "é algo que terá que decidir" a propia plataforma "no seu momento".