Foro Galego celebrou este sábado unha reunión na Facultade de Ciencias Políticas de Santiago, onde quedou aprobado por unanimidade unha resolución cunha serie de puntos entre os que destaca o apoio ao "liderado unipersonal ou dentro dunha portavocía plural" de Luís Villares, así como o respaldo á "elección democrática do Consello das Mareas e da coordinadora" do partido instrumental.

O encontro, baixo o título de 'Moitas ondas, unnha marea do local ao nacional', foi clausurado polo propio Luís Villares e tamén contou coa participación do alcalde de Vimianzo (A Coruña), Manolo Antelo, a deputada de En Marea, Paula Vázquez Verao, ou o exportavoz parlamentario do BNG, Carlos Aymerich.

O documento aprobado por Foro Galego establece o seu apoio á "consolidación de En Marea como organización política galega propia" e chama a que no plenario do próximo mes de xullo establézase "unha proposta clara e ambiciosa no plano nacional que vaia máis aló das alusións rituais á plurinacionalidad".

Así, no punto uno tamén sinalan que o proxecto políticos que conforman En Marea deben estar "en pé de igualdade e baseadas no pleno recoñecemento do dereito dos galegos e galegas a decidir" por se "mesmos".

A continuación, a resolución de Foro Galego deixa clara a súa aposta por "a unidade popular coa construción dun amplo 'partido-movemento' baseado na participación individual" e empraza a "expandir" o proxecto "a nivel sectorial e territorial" a través da creación de "organizacións locais de En Marea en todos os concellos onde sexa posible, respectando e potenciando as mareas actualmente existentes".

Tras isto, valoran "positivamente" o "proceso de consolidación organizativa" de En Marea. "A elección democrática do Consello das Mareas e da Coordinadora de En Marea, asentan as bases para poder abordar con éxito as moitas tarefas que temos pendentes. O liderado de Luís Villares, unipersoal ou dentro dunha portavocía plural, vémolo como un elemento moi ben aceptado socialmente e que claramente reforza En Marea", reza o acordo plenario.

Por último, logo de sinalar ás municipais de 2019 como unha das "principais prioridades" da formación rupturista, Foro Galego remarca a súa aposta "pola construción de En Marea como unha esquerda nacional galega ampla, plural e inclusiva" na que os "nacionalistas galegos" convivan "con persoas de esquerdas que non se consideren nacionalistas" pero que "acepten o principio" da "capacidade de decisión" dos galegos sobre o seu "propio destino".

LUÍS VILLARES

O portavoz orgánico e parlamentario de En Marea, Luís Villares, foi o encargado de pechar o acto cunha intervención na que emprazou a superar a concepción de "partido" para facer da organización rupturista un "movemento político" baseado na "unidade popular" partindo do "local" cara ao "nacional".

Por iso, enxalzou á "xente" como "motor principal" de En Marea, na que as organizacións políticas que se integran no partido instrumental actúan "como motores auxiliares". "En Marea non pide pasaportes, só a vontade de pertencer a unha idea", apostilou Villares.

CARLOS AYMERICH

O profesor universitario e exportavoz parlamentario do BNG Carlos Aymerich --abandonou a formación frontista en 2016-- tomou a palabra antes do que fixese Villares para pechar a xornada, que finalizou coa entonación do himno galego.

Alí, Aymerich chamou a ser "honestos" no plenario de En Marea do próximo mes de xullo que, na súa opinión, non debe converterse nunha "batalla" entre as diferentes sensibilidades. Ademais, cre que En Marea debe definir "cal é o seu proxecto político para este país".

"Na patria de Pablo Iglesias non me vexo reflectido", apostilou Carlos Aymerich, quen se preguntou "a que pobo se refire" a "unidade popular" sobre a que se asenta o proxecto de confluencia.