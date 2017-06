Protectoras denuncian que a Xunta quere “facer negocio co abandono” dos animais

Protectoras e grupos de defensa e protección animal de diferentes provincias de Galicia rexeitan o novo proxecto de lei de protección e benestar animal. "Este non só contravén e empeora a anterior lei 1/1993 na maior parte do seu articulado, senón que pretende facer negocio co abandono dos animais", denuncian.

Can abandonado.

Para iso, censuraron as 12 protectoras e grupos de defensa animal que subscriben este comunicado, o PP deixa estes servizos "en mans de empresas privadas", ademais de "pór paus nas rodas ás asociacións de protección e defensa animal e persoas individuais animalistas que levan anos deixándose a pel": "Asumindo e facendo de forma altruísta e desinteresada o traballo que lles correspondía atender ás administracións e gobernos de quenda", apostilaron.

Por todo iso, manifestaron o seu "total e radical rexeitamento" a este proxecto, á vez que puxeron a lupa sobre determinados artigos do novo proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia pola "especial gravidade e retroceso" que, na súa opinión, supoñen.

En primeiro lugar, lamentaron que se "reduza" a protección "só aos animais de compañía", á vez que rexeitaron "a exclusión dos animais de autoconsumo, équidos, festexos taurinos e animais de experimentación do seu ámbito de regulación".

A continuación, denunciaron que se lle atribúa aos alcaldes "a responsabilidade superior na defensa e protección dos animais": "Consideramos que a Xunta, como ente administrativo máximo, ten que ser o que a represente, dotando aos concellos de partidas orzamentarias necesarias para a súa correcta aplicación", defenderon.

De igual modo, criticaron "a prohibición de alimentar aos animais nos espazos públicos", pois entenden que esta medida "condenaría a morrer de inanición a miles de animais en toda Galicia". Así mesmo, apostan pola "identificación de todos os animais de compañía e non só dos cánidos".

Nesta mesma liña, consideran "imprescindible" que se manteñan ou mesmo se aumenten "os tempos para a recollida de animais abandonados", á vez que reproban "o uso de animais en espectáculos públicos e para traballos". "Sen matices nin autorizacións pertinentes", engadiron.

Ademais, rexeitaron a catalogación como "infracción moi grave" a recollida de animais extraviados ou abandonados sen a correspondente autorización, ou a súa cesión en adopción. De igual maneira, solicitaron que se prohiba ter atados aos animais, sobre todo aos cánidos.

Tamén marcaron a diferenza entre "sacrificio" e "eutanasia". "O sacrificio de animais sans nunca estaría xustificado", defenderon, xusto antes de facer fincapé na necesidade de que se dote aos concellos dos "fondos necesarios" para levar a cabo campañas de sensibilización e adopción.

Outra das súas demandas é que se recuperen os pombais de Galicia, así como que se alimente ás pombas con "anticonceptivos regulados" co obxectivo de "controlar as poboacións e obter exemplares fortes e sans".

Así mesmo, rexeitan o artigo que "impide a adopción de animais enfermos", pois consideran que é unha "condena á non adopción e reclusión en canceiras e protectoras".

Os 12 grupos que subscriben este comunicado son: Asociacións peludos invisibles Sanxenxo, Asociación protectora de animais Os Biosbardos, Colonias canguesas, Callejeritos colonias sen fogar, Asociación protectora de animais Aloia de Tui, Aspap, Asociación Gatiños da Rúa, Asociación protectora de animais do Morrazo, Asociación Pegadas Felinas, Asociación Amigos dos Animais, Proxecto AAN e Plataforma Dereitos Sociais e Renda Básica.