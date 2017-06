Silleda (Pontevedra) celebra este domingo unha consulta popular sobre o traslado da Casa Consistorial

O municipio pontevedrés de Silleda celebra este domingo unha consulta popular en relación co traslado da Casa Consistorial ás dependencias da Casa da Cultura. O goberno local, dirixido polo socialista Manuel Cuíña, pretende agrupar nunha soa sede as dependencias municipais, agora repartidas en tres lugares diferentes da localidade.

A consulta foi autorizada o pasado 23 de marzo polo Consello de Ministros e exporá a seguinte pregunta: "Está vostede de acordo no traslado da Casa Consistorial --Rúa Trasdeza número 55-- e demais servizos municipais situados noutras dependencias ao edificio actualmente destinado a Casa da Cultura?".

Con resposta permítense dúas opcións: "Si, estou de acordo co traslado" e "Non, estou en contra do traslado". En declaracións a Europa Press, o rexedor de Silleda, Manuel Cuíña, confiou en que a consulta alcance unha "alta participación" nunha decisión que está a ser "moi debatida" polos veciños.

A consulta desenvolverase como unha cita electoral máis. Os 13 colexios de Silleda abrirán ás 09,00 horas da mañá e as urnas permanecerán abertas ata as 20,00 horas. O Concello de Silleda confía en ter o resultado das votacións ao redor das 21,30 horas do domingo.

CONFÍA EN LA VICTORIA DO "SI"

Así, segundo manifestou Manuel Cuíña, o ánimo do goberno que dirixe é cumprir unha das súas promesas electorais e agrupar nun só lugar as dependencias municipais, actualmente dispersadas ata en tres puntos da localidade.

Co cambio, a Casa dá Cultura, situada no centro de Silleda, pasaría a converterse na sede consistorial, aínda que, de ser aprobado polos veciños, deberán levar a cabo obras de acondicionamento no edificio.

Así as cousas, Cuíña mostrouse confiado en que os veciños apoien o traslado, que dotará de "maior seguridade e accesibilidade" ás dependencias municipais. "Polo que escoito, (os veciños) están maioritariamente a favor", asegurou a Europa Press.

AUTORIZADA POLO CONSELLO DE MINISTROS

O pasado mes de marzo, o Consello de Ministros subliñou que autorizou a consulta ao cumprir todos os requisitos formais e materiais que establece o artigo 71 da Lei de Bases do Réxime Local.

No seu momento, o Goberno estatal sinalou que se cumpriron os requisitos "formais ou de procedemento", así como os "requisitos materiais: asunto de competencia propia municipal, asunto de carácter local, temas de especial relevancia para os intereses dos venios e asunto que non é relativo á Facenda local".