O PP galego recuperou este sábado a figura da 'romaría' popular, coa que tanto se identificou a formación na época de Manuel Fraga, para ensinar músculo e demostrar que ten a maquinaria "activa" para as próximas eleccións municipais de 2019, aínda que falten dous anos para esta cita, e para contrapor a "unidade" do partido cos conflitos internos dos seus rivais políticos.

Romaría do PP da Coruña no Pino | Fonte: Europa Press

Nesa idea incidiron este sábado tanto o presidente do PP da Coruña, Diego Calvo, como o líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que se deron un baño de masas nunha 'romaría' organizada polo PP provincial na localidade coruñesa do Pino, onde se reuniron, segundo a organización, máis de 3.500 simpatizantes e militantes.

Neste escenario, Calvo incidiu no "simbolismo" do acto en clave de "maquinaria engrasada" para as municipais, mentres que Feijóo resaltou a gran afluencia e aproveitou para atacar ás mareas e ao PSOE.

"Se este acto o convocan eles, seguro que sumarían dúas filas; a primeira querería ser un partido socialdemócrata, e a segunda un partido populista simpatizante do réxime bolivariano de Venezuela", esgrimiu o xefe do PPdeG, quen tamén aproveitou para incidir nos conflitos internos dos seus rivais políticos.

Así, chanceou con que este sábado os populares coruñeses --Calvo agradeceu a resposta do partido en todos os concellos-- comerán "polbo", pero se a 'romaría' a organizasen os seus rivais políticos "comerían navallas". "Pero non da ría, outras navallas", incidiu o líder do PPdeG.

Ao máis puro estilo dunha romaría galega, os populares reunidos na área recreativa da Magdalena gozaron das pezas musicais da orquestra Breixa Band. O menú, cun prezo de 20 euros por cabeza, segundo fontes consultadas por Europa Press, tamén se axustou á tradición: empanada, polbo e 'carne ao caldeiro'.

"SI A GALICIA"

Feijóo pronunciou un discurso con duros ataques aos seus rivais políticos e reivindicou ao PPdeG como o partido que di "si a Galicia, si a mellorar Galicia e si a modernizar Galicia" fronte "aos que din non a todo".

O presidente da Xunta situou ao PPdeG como o partido "máis próximo" aos galegos e recalcou que, no ecuador do mandato local, os populares xa teñen a vista posta nos comicios de 2019.

Defendeu que os populares teñen "o mellor proxecto e o mellor equipo" para o futuro, antes de advertir que o reto "é importante". Aínda que "non será fácil", lembrou que os populares "xa lograron un fito histórico" nas pasadas eleccións autonómicas ao alcanzar "unha maioría absoluta única en toda España".

"PARÁLISE DAS MAREAS"

No seu discurso agudizou as súas críticas cara ás mareas, ás que afeou que teñan "sensibilidade" con quen incumpre a lei, pero "desprezo" a quen a defende, nunha semana marcada polos disturbios rexistrados en Santiago a raíz do desaloxo dun local okupado como centro social.

Despois destes feitos, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, e o delegado do Goberno, Santiago Villanueva, protagonizaron varios enfrontamentos verbais.

Ás mareas, tamén lles afeou a súa "parálise", antes de referirse a os conflitos internos do PSOE. Así, lamentouse de que fai "dous anos" que o PSdeG "non existe" e "os seus restos máis nada que son os restos que ás mareas de Podemos lles faltaban para estar nos gobernos".

Enfronte e coa vista posta nas municipais, chamou aos seus a "traballar duro".

RECUPERAR "VELLAS E BOAS TRADICIÓNS"

Pola súa banda, o líder provincial do PP da Coruña, Diego Calvo, presumiu da "unión" do PP e do seu "compromiso" coa xente fronte a outros partidos que "nin gobernan, nin xestionan".

Ao tempo, destacou a "importancia" de recuperar "vellas e boas tradicións" como esta romaría que, na súa opinión, demostran que os populares, "ademais de traballar xuntos, saben pasalo ben xuntos".

E é que, aínda que Feijóo deixou de lado esta tradición, a romaría do Monte do Gozo marcou unha época no PPdeG, cando estaba á fronte Manuel Fraga.

"Unidos é como conseguimos sempre os mellores resultados. E esa unión é a que nos fai diferentes ao resto de partidos e é a que nos iguala, máis aínda, aos galegos", sentenciou Calvo, quen destacou a gran afluencia a esta cita e agradeceu a implicación dos 93 concellos da provincia.